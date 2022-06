À Louvigné, en plus de la LGV, des habitants craignent des nuisances sonores d'une entreprise de recyclage

Alors que les décharges sauvages ont tendance à se multiplier, de nouvelles entreprises de recyclage de matériaux voient le jour. C'est le cas de Revamat's qui sera spécialisée dans le recyclage de matériaux non pollués de travaux publics (béton, brique, ferraille ou encore parpaings). L'entreprise a acheté à Laval agglomération un terrain de quelques hectares dans la zone d'activité de Louvigné, où une dizaine d'entreprises sont déjà installées.

Alors que la commune voit passer à proximité la ligne grande vitesse, certains habitants s'inquiètent des possibles nuisances sonores de la future activité et ont lancé une pétition contre le projet. Elle a recueilli quelques 70 signatures. Gilles Pucel, un riverain, est à l'origine de la pétition. "Ma maison doit être à 400-450 mètres. Nous allons avoir des tris, de la ferraille, du béton à concasser... Notre attente, c'est principalement de savoir si on va avoir du bruit et de la poussière." Un autre habitant de Louvigné, signataires de la pétition précise, "Le but n'est pas de s'opposer mordicus à tout ce qui se fait, mais dans un cadre contrôlé maîtrisé." Un autre habitant, est plus sceptique : "On est convaincus que cette entreprise fera un bruit, plus que le TGV".

Dans cette zone ouverte depuis une vingtaine d'année, une dizaine d'entreprises sont installées. Rémi Buard, dirige AirB prestation, une entreprise de structures gonflables et de tentes événementielles. "Je suis totalement favorable à l'implantation de nouvelles entreprises sur la commune, mais elles ne peuvent pas venir au détriment des autres. Au niveau entreprise, c'est la poussière qui me dérange beaucoup, le bruit, nous sommes dans une zone donc je ne dirai rien".

Recycler 25 000 tonnes de déchets par an

Dylan Salmon est le dirigeant de Revamat's se veut pédagogue sur son projet. "C'est une inquiétude venue d'un problème de communication tout simplement. On va faire des démonstrations aux habitants, leur faire comprendre ce qu'est vraiment le recyclage, qu'on est loin d'une carrière. On va faire un talus pour casser le bruit, éviter la pollution visuelle. On ne veut pas que ça gêne les gens" Sur place, il y aura de machines. "J'ai fait le choix d'acheter des machines neuves, précise Dylan Salmon, elles sont insonorisées; elles ont un système d'abattement de poussière. C'était un coût supplémentaire pour nous, mais un coût nécessaire pour les riverains." Le projet de recycler 25 000 tonnes de déchets par an, souhaite embaucher 5 personnes, et espère une ouverture d'ici un an.

Le projet a reçu le soutien de la maire de la commune, Christine Dubois mais l'élue entend les inquiétudes. "On peut toujours être inquiet de ce qui va se passer, mais sur la forme [la pétition] c'est un petit peu précipité. C'est dans l'air du temps, c'est de l'économie circulaire, c'est du réemploie de matériaux. Il y a des normes au niveau décibels et de toute façon, ils ne pourront pas faire autrement que de respecter ces normes." Pour tenter de rassurer, l'entreprise a présenté son projet lors d'une réunion publique, mardi 21 juin. Une seconde aura lieu début septembre.