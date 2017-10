À Luçon, une messe d'action de grâce pour dire au revoir à l'évêque

Ils étaient plus de 600, réunis ce dimanche dans la cathédrale de Luçon. Une cérémonie "d'action de grâce" de deux heures pour saluer Monseigneur Castet, évêque de Luçon pendant 9 ans.

On a dû rajouter des bancs. Et malgré ça, il y avait encore du monde debout. Il y avait plus de 600 personnes dans la cathédrale de Luçon pour dire au revoir à leur évêque, Monseigneur Castet. Certains avaient fait plus de 50 minutes de route pour être là. Et tous étaient d'accord pour dire qu'ils allaient le regretter.

Monseigneur Castet a donné sa démission cette semaine. Il invoquait des raisons de santé.

à lire aussi EGLISE : Monseigneur Castet n'est plus évêque de Luçon

Après la messe, les paroissiens ont fait la queue pour saluer leur ancien évêque, très ému pour l'occasion. Il doit maintenant se reposer dans sa région natale, en aquitaine.