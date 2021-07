À Lunel, des haut-parleurs pour lutter contre les incivilités

"La police municipale de Lunel vous invite à ramasser vos déchets sous peine de verbalisation, merci." Désormais, c'est un des messages que l'ont peut entendre à Lunel lorsque l'on commet une incivilité. La commune s'est munie de trois haut-parleurs, pour un coût total d'un peu plus de 7 000 euros. Ils diffusent trois types de messages préenregistrés pour avertir une personne en cas de dépôt de déchet sur la voie publique, de non-ramassage de déjection canine ou de non-port du masque quand celui-ci est obligatoire dans la rue. L'objectif est avant tout d'améliorer la propreté dans les rues.

Ce dispositif met en avant la prévention avant la sanction. "Dans neuf cas sur 10, les contrevenants font cesser l'infraction, explique Jérôme Baduel, brigadier chef de la police municipale. Il n'y a même pas besoin d'envoyer les agents procéder à la verbalisation." Les haut-parleurs sont reliés à des caméras de surveillance. Les agents de l'ASVP en poste dans le centre de surveillance urbain (CSU) activent le message correspondant lorsqu'ils constatent une infraction.

Un dispositif jugé concluant par la mairie

Du côté de la mairie et de la police municipale, on est persuadé de l'efficacité du dispositif. "Au début, on l'activait une vingtaine de fois par semaine, raconte Jérôme Baduel. Aujourd'hui, on l'emploie une fois dans la semaine. Je pense que les gens sont plus sensibilisés et que ça fonctionne." Des chiffres que l'on peut pondérer en prenant en compte la suppression de l'obligation de port du masque dans la rue.

Pour l'instant, les haut-parleurs ne couvrent que trois endroits du centre-ville. Le dispositif est en phase de test depuis mars. Cette période d'essai était prévue pour durer deux mois puis elle a été prolongée jusqu'à la fin de l'été car jugée concluante par la municipalité. La mairie envisage ensuite de déployer de nouveaux haut-parleurs dans la commune, dont certains en périphérie du centre-ville.

Ce projet s'installe dans le projet qu'a la mairie d'augmenter la sécurité et la propreté à Lunel. Actuellement, 42 caméras de surveillance sont installées dans la commune. D'ici 2026, la municipalité souhaite doubler ce nombre. Une augmentation qui s'accompagnerait d'un réaménagement et d'un agrandissement du CSU. Dans ce cadre, les effectifs du centre de supervision seraient également accrus.