À Lunel, des volontaires ont pédalé pendant 30 heures d'affilées pour le Téléthon

Le village du Téléthon a fait son retour à Lunel cette année. L'évènement caritatif pour financer la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires n'y avait pas été organisé depuis deux ans à cause du covid. Pour cette 36eme édition, plusieurs associations se sont regroupées aux arènes et à la salle Georges Brassens.

Les pompiers ont installé une tyrolienne pour les enfants sur le parvis de la salle des trophées. Mais elle n'a pas le succès escompté ce samedi à cause de la pluie.

Pédaler pendant 30 heures

En revanche, il y a un défi qui a bien marché : faire du vélo pendant 30 heures d'affilée pour récolter des dons.

Environ 70 personnes se sont succédées pour pédaler sur quatre vrais vélos connectés à un ordinateur portable. Sur l'écran, il y a un cycliste sur une route et les kilomètres qui défilent. En tout, 2700 kilomètres ont été parcourus virtuellement. Pour inciter à faire des dons , il faut " un défi original" comme celui-ci explique Freddy Grumel, président de Lunel Vélo passion . Tous les kilomètres parcourus virtuellement seront transformés en dons pour le Téléthon.

Béatrice, 56 ans, porte une tenue de cycliste rose pétante et entame sa troisième heure de vélo. Ce qui la motive, c'est la bonne cause. "Tout ce bénévolat, toute cette participation, c'est bien. Il faut que ça continue. Je pense qu'on peut tous donner un petit quelque chose. Le Téléthon, ce n'est pas forcément des grosses sommes, c'est des petites participations de chacun et de chacune"

Les élus ont aussi pédalé. Comme Stéphane Dalle, 1er adjoint au maire de Lunel : "Ça a été dur, mais les circonstances pour le faire sont magnifiques. On a la technologie en face de nous et surtout on a les performeurs à côté. Il y a une possibilité de pouvoir donner de l'énergie pour le Téléthon. C'est magnifique."

Inciter à faire des dons

Les associations ont pris l'habitude ces dernières années d'organiser des évènement chacune de leur côté. Pour cette édition post-covid, le but c'est de recréer un village explique Stéphane Boivin, directeur du service des sports, de la jeunesse et de la vie associative à Lunel. "Le Téléthon, dans sa conception initiale, il y a 35 ans, c'était un moment de rassemblement et de partage. Avec les années, l'événement s'est un peu essoufflé. Et l'édition qu'on a voulu relancer, c'est une édition pour se retrouver, recréer le village comme à l'origine."

Pour le moment, 4000 euros en tout ont été récoltés sur tous les évènements à Lunel. Ce dimanche après-midi, un loto est organisé de 14 h à 17h aux arènes de Lunel.