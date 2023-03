À Lunel, un écrivain public vous aide à rédiger vos démarches administratives et vos courriers

Est-ce que vous savez ce que fait un écrivain public ? Presque tous les mercredis, Elsa Schellhase-Monteiro aide les habitants de Lunel (Hérault) à faire leurs démarches administratives, au Centre communal d'action sociale (CCAS) ou à la Maison Jean-Jacques Rousseau.

ⓘ Publicité

Dans le petit bureau du CCAS, Audrey est assise, une épaisse pochette bleue sur les genoux. C'est le dossier de sa maman, malentendante et en situation de handicap. "Ma maman n'est pas en capacité d'écrire, et je ne me sentais pas de faire les démarches administratives toute seule", explique-t-elle. Audrey ne connaissait pas le métier d'écrivain public avant sa rencontre avec Elsa. "Je ne savais pas par où commencer. J'ai appelé le CCAS pour avoir une assistante sociale, et on m'a dirigée vers l'écrivain public. J'ai rencontré Elsa, et pour rien au monde, je changerai. Quand vous êtes confronté au handicap, les situations au quotidien sont pas toujours faciles. Vous n'avez pas assez de recul. Elsa, elle a le recul de la situation, le conseil, la rédaction. Je ne savais même pas comment écrire les choses, alors que je suis en capacité d'expliquer la situation de ma mère."

"Je ne me sentais pas de faire les démarches administratives toute seule"

Elsa assiste ceux qu'elle accompagne à comprendre, voire à déchiffrer le langage administratif. "Même moi, qui a des années d'expérience, parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'on me demande", confie-t-elle. Certaines démarches demandent des qualités rédactionnelles. "Remplir un dossier administratif, on peut tous le faire", concède Elsa. "Mais quand vous avez un dossier d'allocation adulte handicapé, il y a toute une partie rédactionnelle. Vous devez écrire l'impact du handicap sur votre quotidien. C'est important de bien expliquer. Quand vous avez une doléance à adresser, tant qu'à faire, autant que ce soit bien rédigé, argumenté."

Elle aide donc à remplir des dossiers de retraites, d'allocations, de logement, ou à rédiger des courriers. Et pour ça, une relation de confiance doit s'établir. "Il faut parler avec eux, être à l'écoute. Je crois que je connais toute la vie la maman d'Audrey par exemple. Ils vous parlent de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes familiaux. Il faut qu'on arrive à comprendre le dossier pour pouvoir le faire de la bonne façon", précise Elsa.

Service gratuit

À l'heure de la dématérialisation de toutes les démarches administratives, Elsa reçoit majoritairement des personnes en situation de handicap ou des seniors qui ne maîtrisent pas les outils numériques. "Je suis l'une des rares à monter les dossiers papiers, pour que les gens arrivent à suivre leur dossier, et garder un minimum d'autonomie", avance Elsa. "On pousse tout le monde à aller sur le numérique, mais je me souviens d'un monsieur de 50 ans qui n'avait pas d'ordinateur, pas de boîte mail, pas de smartphone. Il y a toute une tranche d'âge qu'il va falloir accompagner." Vous pouvez contacter la mairie de Lunel pour obtenir un rendez-vous avec Elsa, c'est un service gratuit.

loading