Edouard Philippe a présenté un nouveau de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Priorité : lutter plus efficacement contre les messages haineux sur internet. A Lunéville, l'association Potentiel Solidarité mène ce combat auprès des enfants à travers un spectacle ludique et instructif

Lunéville, France

Cela fait six ans que l'association Potentiel Solidarité basée à Lunéville participe à la semaine de l'éducation contre le racisme et l'antisémistisme et les bénévoles mettent du coeur à l'ouvrage en présentant chaque année des scénettes humoristiques autour du racisme et des discriminations. Le fondateur de l'association, Mohammed Benchabane en est persuadé, "il faut commencer très tôt à promouvoir la tolérance, c'est la raison pour laquelle, nous nous rendons dans les écoles pour sensibiliser sur les discours que les enfants peuvent entendre autour d'eux, parfois c'est à table qu'ils peuvent entendre des horreurs, style, lui c'est un vendeur de tapis ou bien tous les arabes sont des voleurs, face à ces discours nous essayons de porter des valeurs qui rassemblent".

Je connais un élève qui n'aime pas les noirs

Dans l'une des école primaire de Lunéville, les bénévoles ont mis en place leur décor, les acteurs s'appellent Marie Hélène, Vincent, et Marie Thérèse. La pièce met en scène une poupée, un ourson ou encore un jeu de société, l'un est envieux, l'autre vantard ou jaloux, tous se disputent pour imposer leurs idées, c'est un camion de pompier qui vient éteindre le feu. Le message sur la tolérance est très clair et les enfants en captent très vite le sens "je connais un élève raciste ici à l'école" explique Timothé, l'un des enfants "cet élève n'aime pas les noirs et il le dit", à ses côtés le petit Lucas témoigne également "moi j'en connais un qui n'aime les enfants roms, quand il les voit, il dit toujours ah, ils vont me contaminer"

Si on arrive à planter une graine de pote, notre pari sera réussi, Marie Thérèse, bénévole de l'association

Marie Thérèse l'une des bénévoles de l'association semble satisfaite, le but est atteint " si on arrive à planter quelques graines de potes comme le dit la chanson, notre pari sera réussi" La scénette se termine en chanson "Pour planter une graine de pote, faut oser mettre ses bottes, pour planter une graine de pote, faut pas avoir les chocottes, Et le racisme je le menotte..." Potentiel Solidarité, association Loi 1901, maison des potes, 49 rue de la République, 54300 Lunéville