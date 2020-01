Nouvelle collecte des déchets à Lunéville : les factures grimpent, s'inquiètent des habitants

Lunéville, France

Dans les rues de Lunéville, la nouvelle redevance d'enlèvement des ordures ménagères fait polémique. « Je paie 120 euros deux fois par an, pour deux personnes, c’est honteux ! », s’insurge Rachelle en sortant du supermarché. « Moi je mets mon conteneur dehors le matin et quand je rentre le soir, des voisins y ont déposé leurs poubelles, alors j’ai décidé : je ne paierai plus les factures » s’indigne Laetitia. Mêmes s’ils sont majoritairement d’accord sur le principe du pollueur-payeur pour réduire les déchets, les Lunévillois trouvent qu’il y a matière à améliorer le dispositif.

Depuis un an, la redevance sur les ordures ménagères est calculée en fonction de la composition du foyer, et non plus de la valeur locative du logement. Les habitants vont recevoir progressivement une poubelle pucée, qui permettra de calculer le nombre de ramassages effectués. A partir de 2021, ils seront facturés en fonction du nombre de levées : au-delà de 12 par an, les ramassages supplémentaires seront facturés. L’objectif est de réduire la quantité de déchets produits et de limiter le coût de leur traitement par la collectivité.

Les élus reconnaissent des imperfections

Après un an d’expérimentation, le maire de la commune, Jacques Lamblin, reconnaît lui-même des imperfections. « Il y a en effet matière à rectifier certaines choses. Que vous soyez seul ou à deux, vous avez un conteneur de 120 litres. Donc mécaniquement, plus vous êtes nombreux, moins vous pouvez produire de déchets par personne. » La Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, compétente sur le sujet, a déjà tiré les premiers enseignements. « Il y a eu une bonne réaction de la communauté de commune, qui a été de mettre en place des opérations permettant aux familles de tenir le choc financièrement » se félicite l’édile.

Mais le principal levier pour limiter la facture reste de réduire sa quantité de déchets. « A partir du moment où le volume des ordures diminuera, ça ira dans le bon sens. » Le maire l'assure : avec le tri sélectif élargi à tous les emballages depuis le 1er janvier, et les discussions en cours sur le tri des biodéchets, la facture va baisser dès cette année.

Je me vois mal laisser des couches ou des restes de poisson dans une poubelle pendant un mois

Les habitants se préoccupent aussi des potentiels désagréments à prévoir. « Je me vois mal laisser des pansements, des couches ou des restes de poisson dans une poubelle pendant un mois » s’inquiète Jacqueline, retraitée. Le président de la communauté de commune, Laurent de Gouvion St Cyr, invité de France Bleu Sud Lorraine, assure que des discussions sont en cours pour trouver des solutions adaptées et accompagner les habitants dans ces nouvelles démarches.

De son côté, l’association de citoyens Insupportable constate déjà une hausse des décharges sauvages. « On montre des photos plusieurs fois par jour sur Facebook. Certaines personnes jettent leurs poubelles en forêt ou chez leurs voisins. On peut les comprendre, ils refusent de payer autant ! », constate Rachid Nadri, membre du collectif depuis ses débuts.

Le collectif Insupportable propose un dispositif alternatif

Pour ces citoyens, le dispositif complet est à revoir. « Ce n’est pas parce que vous êtes trois ou quatre dans votre famille que vous produisez plus de déchets que les autres. C’est injuste et ça n’encourage pas à réduire ses ordures. Nous proposons d’offrir la possibilité aux habitants, au bout d’un an, s’ils ont réussi à réduire leurs déchets, de demander un conteneur plus petit, et donc moins cher. »

Le collectif espère obtenir d'ici fin janvier un accord des élus pour faire évoluer le projet auprès du délégataire, Veolia.