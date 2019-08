À Lunéville, une vingtaine de bénévoles nettoient leur cimetière

Lunéville, France

À Lunéville, jeudi matin, une vingtaine de bénévoles sont allé faire la guerre aux mauvaises herbes autour des tombes. La mairie de son côté, est chargée du nettoyage des allées.

On se prend par la main et on va tous nettoyer."

Cette "opération cimetière", Marie-Paule l'a lancé sur la page facebook La gazette du Lunévillois dont elle est administratrice. "Autour des tombes, notamment abandonnées, il n'y aura _personne pour enlever les mauvaises herbes_. Il n'y a alors qu'une solution : on se prend par la main et on va tous nettoyer" explique-t-elle.

Une opération reconduite l'année prochaine

Le maire de Lunéville Jacques Lamblin est venu voir les bénévoles en plein travail. Une aide qu'il reconnait utile pour garder le cimetière propre. "Nous n'avons plus le droit de désherber avec des produits chimiques. On fait tout de manière mécanique, ça demande _un temps d'adaptation_".

Les bénévoles eux, se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour renouveler l'opération.