Dans l'équipe des secouristes de la station de ski de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées), on retrouve des chiens d'avalanche. Un apport important pour plus d'efficacité.

Luz-Saint-Sauveur, France

Sur le domaine skiable de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées), ce secouriste connaît tout le monde. Les dameurs, les pisteurs et même certains clients réguliers qui n'hésitent pas à le saluer d'une petite caresse.

Machka est un chien d'avalanche. Labrador noir dans le civil, il est l'un des éléments des équipes de secouristes de la station. Avec son maître et co-équipier Noisette, ils interviennent en cas d'urgence sur les différents secteurs de la station de ski.

Thierry Borderole (dit Noisette) et Machka font équipe depuis longtemps. Ensemble, ils participent régulièrement à des exercices, mais aussi à des formations diplômantes pour assurer une bonne sécurité sur les pistes.

C'est grâce aux odeurs dégagées par le corps humain, et grâce à un odorat canin hyperdéveloppé, que Machka peut repérer une victime ensevelie par la neige. Avec Thierry, ils interviennent alors pour secourir au plus vite les victimes et les sortir de leur prison de neige.

Tout au long de la saison, l'entraînement est régulier pour l'équipe de secouristes. Pour Machka, c'est sur la base d'un jeu que la recherche se pratique. L'aspect ludique apporter l'entrain de l'animal pour rechercher dans la neige.

En vous rendant sur les pistes de Luz-Ardiden, vous tomberez sûrement sur Noisette et Machka, toujours prêts à secourir les skieurs en détresse.