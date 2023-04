À Maché en Vendée, des locataires obligés de quitter leurs appartements

Depuis bientôt deux semaines, neuf locataires d'un immeuble de Maché près d'Aizenay en Vendée, ne peuvent plus habiter chez eux. Un arrêté du maire l'interdit. Ils ont dû évacuer après qu'un balcon jardinière de leur résidence s'est effondré. Ils ont donc dû trouver des solutions d'hébergement provisoires. "Depuis que le bâtiment à côté s'est fait démolir, il y a des soucis au niveau du bâtiment actuel", raconte Cécile, l'une des locataires, "mais ça faisait depuis un moment. Les murs blancs sont devenus noirs. On devait forcément passer par l'agence, mais on n'avait pas de retour de l'agence (AJP). Il fallait les relancer plusieurs fois. Les locataires se retrouvent à la rue en se demandant où ils vont dormir le soir".

Depuis l'accident, Cécile habite chez ses parents, mais d'autres résidents n'ont pas de solution de secours. La commune leur a trouvé dans un premier temps des mobil-homes dans un camping, puis un gîte à la charge du propriétaire de la résidence. Mais c'est "du jour le jour". Le maire de Maché Frédéric Rager a pu rencontrer le propriétaire de la résidence : "J'avais vraiment quelqu'un au fond du trou, de très très mal. Il n'a que des problèmes depuis qu'il a acheté ce bâtiment, d'insalubrité, de moisissures, de ventilations".

En guise de réponse et pour aider les locataires à se reloger, l'agence immobilière leur a adressé une liste de biens locatifs trouvés sur le site le Bon Coin.

