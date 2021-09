À Mansigné, une fermeture de classe et un casse-tête pour les CP

Une classe a fermé dans la commune de Mansigné. Tous les élèves sont donc en double niveau, avec des classes plus chargées. Il a aussi fallu repenser l'organisation des CP, répartis entre les locaux de l'école maternelle, et ceux de l'école primaire.

Une partie des CP de Mansigné a fait sa rentrée... en maternelle ! Avec la fermeture de classe, il a fallu créer un double niveau, grande section / CP. "Cette décision pose un gros problème psychologique pour les enfants, s'agace Armand,papa de deux enfants scolarisés dans l'école. Vous avez une partie des CP qui a l'impression de ne pas grandir."

"On ne voulait pas que les enfants soient séparés"

Un peu partout dans le village, on croise des banderoles opposées à la fermeture de classe. Cela fait trois ans que les parents d'élèves de Mansigné se mobilisent pour l'éviter. Cette année, ils ont perdu, regrette Hélène, représentante des parents d'élèves : "tous les parents de CP étaient unanimes : on ne voulait pas que les enfants soient séparés, et surtout pas de cette manière."

La situation inquiète d'autant plus qu'elle risque de durer. "Avec le protocole sanitaire, on ne brasse pas les classes, explique une autre mère d'élève. Donc les élèves des deux classes de CP ne vont jamais se retrouver ensemble pour former un groupe et partager des moments avec les copains qu'ils avaient l'année dernière."

10 000 euros de frais pour la commune

Autre problème : les installations. Rien n'était prévu pour accueillir des CP dans l'école maternelle, la commune a donc dû débourser 10 000 euros. "Il a fallu modifier les toilettes car les toilettes de maternelle n'ont ni cloisons, ni porte. Sauf que ces travaux ont nécessité d'intervenir aussi sur la plomberie", détaille François Boussard, le maire de la commune. "On a donc dû renoncer à d'autres projets, on devait par exemple repeindre deux salles de classe, ce sera pour l'an prochain."