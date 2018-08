Dijon, France

Michèle Lemaire, une habitante de Marcilly-Ogny , nous montre son agenda. Elle a tout consigné à l'intérieur: "la première coupure date du 23 juillet le matin, le 24 pas de téléphone non plus. Ensuite ça été rétabli puis de nouveau coupé le 1e août, le 2 août, le 3 août, on m'a dit que je serai dépanné entre 9 heures et 13 heures. Résultat, à 13 heures, il n'y avait plus rien. Le 4 août et le 5 août, on a passé tout le week-end sans téléphone, et ensuite du 8 août à aujourd'hui (15 août), plus rien. On a quand même reçu la facture avec un papillon qui disait gardez la ligne tout l'été, on a apprécié," note ironiquement Michèle.

Michèle Lemaire, une habitante de Marcilly-Ogny © Radio France - Stéphane Parry

Orange n'est pas capable de nous dire quand est-ce que nous serons reliés au reste du Monde

Malgré les nombreux appels au numéro d'assistance, Michèle n'a eu aucune explication sur l'origine de la panne et surtout aucune précision sur la date d'un retour à la normale. Et comme si ça ne suffisait pas, le téléphone portable ne passe pas et internet fonctionne seulement de temps en temps : "s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ?" s'inquiète Michèle.

Jean-Louis Boudard habite six mois de l'année à Marcilly-Ogny © Radio France - Stéphane Parry

Même cas de figure pour Jean-Louis Boudard. Il habite six mois de l'année à Marcilly-Ogny :" je n'ai pas d'ordinateur, pas de téléphone portable et donc maintenant pas de téléphone fixe. Je suis relié par assistance médicale, et sans téléphone, en cas de besoin, je ne peux ni appeler, ni être joint. Sur Marcilly-Ogny, cela concerne 1/3 des habitants, c'est à dire des personnes qui sont handicapées."

Marcilly-Ogny est située dans une zone blanche

L'autre problème de Marcilly-Ogny, c'est que la commune qui compte 200 habitants est située dans une zone blanche. "On toujours eu des pannes de téléphone à Marcilly, mais jusqu'à présent, les pannes étaient réparées", affirme François Champrenault, le maire de la commune. "On a pensé que c'était à cause des orages, mais on doute fort. On pense plutôt à un problème technique."

François Champrenault, le maire de Marcilly-Ogny © Radio France - Stéphane Parry

Malgré les nombreux appels sur la plateforme d'assistance Orange et un rendez-vous pris avec un technicien, puis annulé au dernier moment, une grande partie des habitants de Marcilly-Ogny reste privée de téléphone fixe.