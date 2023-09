À Mareau-les-prés, un couple de viticulteurs a entamé leurs vendanges après un été pluvieux

Ce lundi 11 septembre, ils sont une dizaine de personnes autour de Quentin Javoy et Amandine Bureau, pour leur aider dans la récolte du raisin. La société qu'ils ont créée en 2018 "Chai Amandine et Quentin" travaille sur cinq cépages et cette semaine c'est le pinot noir qui est récoltée. "Nous avons un hectare de pinot noir, ça va nous prendre une bonne semaine, puis nous allons récolter le Gamay. Et nous faisons tout ça à la main." explique Quentin Javoy

ⓘ Publicité

À leurs côtés pour les aider dans cette entreprise, de la famille, des amis et ainsi des travailleurs occasionnels qui ont postulé pour cette saison. Dominique, 65 ans est l'un d'eux "Comme on sait que dans les vendanges, il y a un manque de personnel et comme j'étais disponible et que j'habite à Olivet, autant travailler pour quelqu'un du coin."

La saison estivale a été marquée par une pluie conséquente "surtout à partir de la mi-juillet" note Quentin Javoy, ce qui a eu une conséquence sur la qualité du raisin : "C'était forcément moins avantageux que l'année 2022 où il y a eu du soleil. Là ça a permis à des maladies et à des champignons de s'installer sur les feuillages. Et puis un peu de pourriture qui est en train de se développer."

Quentin Javoy trie les grappes de raisin en enlevant les grains qui ont été touchés par la pourriture. © Radio France - Antoine Vandendrische

Une espèce en particulier est coupable, la Drosophile Suzukii (ou le moucheron asiatique) qui s'attaque aux fruits lorsqu'ils ne sont pas encore mûrs et il y a des astuces pour repérer les grains touchés : "Ça vous fait des grains roses translucides et surtout ça sent très fort le vinaigre, dès qu'on à ce cas de figure, on jette les grains indésirables." explique Amandine Bureau.

Ce tri est une étape indispensable cette année, s'il est mal fait, c'est toute la production de vin qui est en danger indique Amandine Bureau. "Il ne faut pas que les bactéries prennent le dessus une fois les raisins dans la cuve et que ça ne transforme pas le vin en vinaigre tout simplement." Mais, une fois cette mission accomplie cela va être un bon millésime. "Avec une belle aromatique, on a un peu de raisin confit et on garde un peu d'acidité dans les milieux des grappes donc ça va être sympa." se réjouit Quentin Javoy.

Lorsque le grain de raisin vire au rose, c'est une alerte, il a été touché par la Drosophile Suzukii (ou moucheron asiatique) © Radio France - Antoine Vandendrische

Pour les aider dans ces vendanges, Quentin Javoy recherche toujours du monde. "Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, nous aurons bientôt l'aide de lycéens d'un lycée agricole, pour une journée." Une demande appuyée par Jocelyn, spécialiste de vin et ami de Quentin, qu'il a rencontré au Chili : "C'est aussi un lieu de rencontres, on voit de nouvelles personnes, on s'amuse, on discute. C'est un lieu de mixité sociale."

Jocelyn, un ami de Quentin Javoy, l'aide pour ces vendanges, ici ils déchargent un seau entier de raisins. © Radio France - Antoine Vandendrische