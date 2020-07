A Maroilles ces ch'tis qui passent leurs vacances à moins de 30 kilomètres de chez eux

Ici pas de mer, mais un petit cours d'eau qui coule juste en face du chalet des Penin, une famille originaire de Ferrière la Grande, à moins de 30 km du camping. Pas besoin de plus pour Christophe le papa pêcheur, qui par crainte de la covid a investi le mobilhome familial pour les congés d'été, au lieu de partir dans le sud

On a moins de chance de l'attraper ici dans la nature, où il y a très peu de campeur, que dans un centre ville ou une plage ou on est entassé

Avec sa femme Aurore, ils ont vraiment l'impression d'être en vacances

Pas besoin de partir loin on se sent bien hors de la maison, Aurore

La nature, la rivière, on se repose, c'est l'idéal, Christophe

Un environnement qui est même dépaysant assure le père de famille qui travaille toute l'année dans une grande surface et qui est ravi de se retrouver au calme et en pleine nature.

La petite dernière de 6 ans fait des tours de vélo dans le camping ou avec son papi qui a aussi un mobilhome, quand à l'ado de 16 ans Emmy c'est un peu plus compliqué, mais elle le prend avec le sourire.

Des habitués qui viennent là depuis plus de 20 ans

En face de la petite famille qui compte bien encore rester quinze jours jusqu'à la reprise du travail, il y a Carmen, 40 ans qu'elle passe ses congés ici, à une vingtaine de minutes de chez elle dans son chalet qu'elle a aménagé comme une 2° maison, en soignant bien la décoration extérieure avec des papillons sur les murs, des petites fleurs, et de nombreuses statues d'animaux. Pour la retraitée "la mer c'est trop loin, on est mieux à la campagne".

Carmen toujours aussi heureuse de passer ses vacances à Maroilles © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Carmen qui assure qu'elle ne s'ennuie jamais ici, marché, randonnées, visites, et aussi comme pour toutes les vacances, de la farniente, "des siestes jusqu'à 9h30 ! " s'enthousiasme la retraitée.

Plus loin c'est chez Marie-Claude, elle vient ici depuis 20 ans, et n'a pas besoin de se dépayser non plus pour se sentir en vacances, ce qu'elle aime aussi ici, c'est la convivialité, chacun se connaît depuis des années, _"on est une famille_" assure t'elle.

Et puis mine de rien, l'avantage quand on est en vacances juste à côté de chez soi, c'est qu'on peut faire un saut à la maison, "pour le courrier, la course ou la lessive", s'amuse Marie-Claude.