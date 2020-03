A Marquette-lez-Lille, "le château industriel" des Grands Moulins de Paris va renaître

C'est une cathédrale industrielle dans le paysage de la métropole, posée en bord de Deûle. Les bâtiments de briques qui ont abrité les Grands Moulins de Paris, après la Premier Guerre Mondiale, vont connaître une deuxième vie. Après le premier conflit mondial, de nombreux moulins avaient été détruits dans la région, des meuniers avaient donc décidé de s'allier pour construire ces Grands Moulins. Ils ont employé jusqu'à 300 personnes.

Le projet de réhabilitation des Grands Moulins de Paris - Cabinet Maes

30% de logements sociaux

Menacés de démolition après leur fermeture dans les années 80, les Grands Moulins vont donc revivre. Le bâtiment principal sera conservé et transformé en logements.

La Brooklyn Tower sera érigée au bout du bâtiment historique, au bord de la Deûle - Cabinet Maes

Les immenses silos de béton resteront également dans le paysage. En bord de Deûle, une tour au style très moderne tranchera avec l'architecture néo-classique flamande du bâtiment historique. L'ensemble du programme immobilier, conçu par les groupes Histoire et Patrimoine, Sigla Neuf et Villogia et dessiné par le cabinet d'architecte Maes, comptera 500 logements dont 30% de logements sociaux. Un parc sera également aménagé et ouvert à tous.