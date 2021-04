Coronavirus : à Marseille, on s’inquiète du volume des déchets des pique-niques

Obligés de manger dehors, obligés de prendre des sacs de vente à emporter à cause du coronavirus et des restaurants fermés... Une des conséquences c'est que les déchets s'amoncellent dans les villes. À Paris, les réseaux sociaux font circuler des images de poubelles qui débordent sous le mot clé #SaccageParis.

En Provence aussi, les exemples de rues et de places souillées par des déchets en tout genre sont légion. La Métropole comme la mairie de Marseille rappellent qu'elles ne peuvent pas multiplier à l'infini le nombre de poubelles installées sur la voie publique. Avec la fermeture des restaurants et des bars pour cause de Covid-19, le "click and collect" connait son heure de gloire.

"Chez McDonald's, on est passé de 40 % à 100 % de vente à emporter." - Christine Juste, adjointe au maire de Marseille chargée de la lutte contre les pollutions

Une situation qui inquiète la mairie de Marseille qui a organisé ce mardi matin, une réunion avec les responsables de McDonald's Marseille pour les inciter à collecter les déchets issus de leurs restaurants qui sont désormais trop souvent laissés sur la chaussée.

Quatre fois plus de déchets à ramasser à Marseille en bord de mer

Au Vallon des Auffes, le point de saturation est atteint avec des rassemblements géants de pique-niqueurs qui viennent se prélasser à l'heure du déjeuner ou de l'apéro dans ce petit port paradisiaque. Tout le monde ne trouve pas toujours le temps ni les poubelles pour jeter proprement ses déchets.

Sur l'ensemble de l'espace balnéaire marseillais, il y a désormais quatre fois plus de déchets à ramasser.