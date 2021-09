"À Marseille, de plus en plus de personnes ont un travail et dorment dans la rue" (Asso "On se gèle dehors")

La précarité augmente à Marseille, de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue d'après l'Association "On se gèle dehors" qui s'inquiète aussi de voir beaucoup de personnes aller travailler la journée et dormir dehors ou dans une voiture la nuit.