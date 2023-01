À Marseille, des habitants de l'Estaque refusent la disparition de leur ligne de bus

Il y a du changement dans le projet de nouveau réseau de bus de la métropole Aix-Marseille-Provence d'ici 2025. Selon les plans actuels, à l'Estaque, certaines lignes vont être amputées : le bus 95 devrait même disparaitre. À la place, la Métropole prévoit une navette de transport à la demande, sur réservation. Un projet vivement critiqué par les habitants, et utilisateurs de cette ligne 95, dans le 16ème arrondissement de Marseille.

Solange, une habitante de la montée Pichou, habite depuis 74 ans à l'Estaque. Pour elle, ce bus, c'est la seule manière de sortir de chez elle : "Moi tous les matins je descends à l'Estaque, comment je fais pour remonter ? Avec mes paquets, il me faut la navette". Un bus qu'elle utilise aussi très régulièrement pour rejoindre l'hôpital Nord.

"Le peu qu'on arrive à acquérir, on vient et on nous menace de nous l'enlever"

"On ne peut pas couper un quartier de la ville de Marseille. C'est une question d'isolement", s'exclame Hanifa. Cette mère de famille s'est battue pour la création de cette ligne dès 1998 afin que ses enfants puissent se rendre à l'école. "Le peu qu'on arrive à acquérir, on vient et on nous menace de nous l'enlever", poursuit-elle. Pourtant, ce n'est pas faute de payer ses impôts, souligne-t-elle : "Nous sommes des citoyens des marseillais, nous payons nos impôts. Les impôts sont très élevés à l'Estaque. Pas de métro, pas de Tramway, pour se rendre à l'hôpital il faut une voiture … Ce n'est certainement pas en enlevant des services publics qu'on va rattraper ce retard."

Le CIQ des Hauts de l'Estaque a organisé une réunion publique en présence de la maire de quartier et du député de la circonscription. © Radio France - Julie Gasco

Alors le Comité d'intérêt de quartiers (CIQ) des Hauts de l'Estaque a organisé ce samedi 28 janvier une réunion publique contre ce projet. "Il y a des personnes qui n'ont pas d'autre possibilité de se déplacer dans ce quartier", explique Marie-Blanche Chamoulaud, vice-présidente du CIQ.

Une concertation publique en cours

Pourtant, le CIQ ne perd pas espoir. Une concertation publique est en cours jusqu'au 28 février , et ces habitants espèrent bien obtenir gain de cause. En tout cas, Nadia Boulainseur, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille ainsi que Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône de la 7e circonscription de Marseille, présent à cette réunion publique, ont affirmé leur soutien.