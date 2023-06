À Marseille, des habitants de La Rose privés de parking par un bidonville rom et des dépôts sauvages

Impossible de les rater ! Le bidonville et la déchetterie sauvage sont situés au cœur de La Rose dans le 13e arrondissement de Marseille, entre les stations de métro Frais Vallon et La Rose. Le parking des glycines est partiellement occupé depuis plus d’un an par une vingtaine de familles Roms originaires de Roumanie. Et depuis quelques mois, les dépôts sauvages s'accumulent sur la partie du parking qui longe Le Jarret. "C'est une déchetterie municipale sans payer de taxe, s'insurge Nawel sur France Bleu Provence. La cheffe d'entreprise, mère d'une petite fille est propriétaire d'un appartement, avenue de La Rose.

Un parking infréquentable

Elle passe tous les jours sur le parking et elle raconte ce qu'elle voit, les entreprises jettent, c'est un dépotoir. Vous avez même un bateau là-bas ! La moitié d'un bateau, de la pelouse synthétique, vous avez des frigos. Ce sont des professionnels qui jettent. C'est un parking, vous ne pouvez même pas vous garer ! Il y a des rats écrasés. C'est constant et les forces de l'ordre ne font rien. La mairie ne fait rien. Je ne trouve pas normal que nos enfants grandissent dans ça. C'est une catastrophe".

Et comme tout le quartier, Nawel subit aussi la présence du camp de Roms voisin. Les excréments et l'urine sous le pont, quand vous passez, vous sentez les égouts. Il y a une école juste à côté ! Les enfants ont cette image là. C'est invivable". Arrivée il y a cinq de Marignane, Nawel est bien décidée à vendre son logement. Comme bien d'autres habitants du quartier.

Une vingtaine de familles Roms sont installées sur le parking des glycines à La Rose. © Radio France - Frédéric Chapuis

La situation s'est nettement dégradée ces dernières semaines au point que le parking est désormais inaccessible ou presque. Entre insalubrité et insécurité, tout le quartier est impacté comme l'a vérifié France Bleu Provence.

La mairie demande l'expulsion du bidonville rom

Les associations de quartier qui alertent de la situation depuis des mois, demandent à la ville de Marseille, la Métropole et l’Etat, une solution d’urgence. En attendant, habitants et commerçants subissent ce bidonville a constaté France Bleu Provence.

Privées de toilettes dans le bidonville, les familles de Roms font leurs besoins sous le pont de la ligne de Métro La Rose. © Radio France - Frédéric Chapuis

La justice rendra sa décision le 24 juin sur la demande d’expulsion des Roms formulée par la ville. Une fois le parking évacué, la mairie promet de remettre en état le parking et d’installer une caméra nomade pour lutter contre les dépôts sauvages. De son côté la Métropole étudie la pose d’un portique et le remplacement du grillage aux abords du Jarret pour éviter que les déchets polluent dans le cours d'eau.