À Marseille, des ragondins chassés pour réguler l'espèce au parc Borély

Les ragondins du parc Borély , trop envahissants, ne sont plus les bienvenus ! La ville de Marseille vient d'abattre une vingtaine de rongeurs début mars, comme l'autorise la loi ainsi qu'un arrêté préfectoral pris pour réguler cette espèce classée nuisible.

ⓘ Publicité

Une prolifération inquiétante

Car le ragondin, apparu au parc Borély via l'Huveaune en 2017, est originaire d'Amérique du sud. Sans prédateur naturel comme le crocodile et l'alligator, l'animal prolifère à vitesse grand V : pas moins de trois portées par an et six à huit petits par portée !

Des risques pour la santé et la biodiversité

Or le rongeur pose non seulement des problèmes sur la faune aquatique qu'il détruit. Mais il est surtout vecteur de maladies potentiellement dangereuses pour l'homme. Un peu moins d'un millier de cas recensés chaque année en France dont plus de 70 sont mortels, selon les chiffres de la ville de Marseille. "On ne peut pas faire autrement que de réguler sa présence, assume sur France Bleu Provence, Nassera Benmarnia l'élue chargée des parcs et jardins. C'est un animal qui se reproduit très rapidement, et donc on ne peut pas envisager de la déplacer ailleurs au risque de contaminer un autre territoire"

loading

Au parc Borély où les Marseillais ont pris l'habitude d'observer le mammifère aquatique, le sort réservé aux ragondins divise comme a pu le vérifier France Bleu Provence.

loading

Deux ragondins qui nagent au milieu des canards. L'animal, herbivore, se déplace aussi bien dans l'eau que sur les berges. © Radio France - Fred Chapuis

Quatre battues organisées depuis 2017

Depuis la présence avérée du ragondin en 2017, quatre battues ont déjà été autorisées au parc Borély. La dernière début mars a permis de tuer une vingtaine d'animaux. La ville n'a pas été en mesure en revanche de nous préciser combien il reste de ragondins. Nous en avons personnellement observé deux dont un individu très gros. Il faut dire que le ragondin peut peser jusqu'à sept kilos et mesurer cinquante centimètres sans la queue. Enfin, ça va sans dire mais ça va mieux le disant, il est formellement interdit de nourrir ces rongeurs.