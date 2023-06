À Marseille, la police consulte désormais les images de vidéosurveillance directement au commissariat

À Marseille, les 1.600 caméras de vidéosurveillance de la Ville sont de plus en plus utilisées par la police nationale. Depuis peu, un accord entre l'État et la mairie autorise les policiers à consulter ces images directement au commissariat, pour gagner du temps.

L'agent de police Pierre utilise les images de vidéosurveillance pour aider à l'interpellation d'un homme qui vend illégalement des cigarettes à Marseille. © Radio France - Juliette Pierron À Marseille, les caméras de vidéosurveillance sont de plus en plus utilisées par la police nationale pour résoudre des enquêtes. La Ville en possède plus de 1600, fixes ou mobiles. ⓘ Publicité Nouveauté cette année, dans le cadre du projet Marseille en Grand : les agents de police peuvent désormais consulter directement ces images, qui appartiennent à la Ville, au commissariat. Avant, elles n'étaient consultables que dans les locaux du CSU, le centre de supervision urbain de la mairie, dans le 3e arrondissement de Marseille, tout près de l'Hôpital européen. Un gain de temps considérable pour les policiers C'est un gain de temps considérable pour les agents, selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri : "Avant, pour récupérer des images, les agents de police devaient systématiquement demander au CSU de leur envoyer telles images de tel jour à tel jour pendant 24 heures, ou de vérifier si telle voiture avait bougé, forcément ça ralentissait la procédure." explique-t-elle. L'autre option pour les agents, c'était de se rendre directement au CSU et de réserver un créneau sur l'un des douze postes consultables dans le 3e arrondissement. Pour un fonctionnaire de police du commissariat du 15e arrondissement, c'est une perte de temps importante, davantage que pour un policier d'un commissariat plus central. Des images consultables pendant huit jours Selon la commissaire divisionnaire et cheffe de la division Nord, Sarah Tournemire, cela permet de faire gagner parfois une journée ou deux dans une procédure : "Ce n'est pas négligeable ! Surtout que les images ne sont consultables que pendant huit jours", ajoute-t-elle. Pour des questions de respect de la vie privée et de protection des données, la consultation de ces images de vidéosurveillance est très encadrée. Elle se fait dans un bureau fermé à clé. Chaque agent de police doit s'identifier avec un mot de passe. Il est responsable de l'usage qu'il fait de ces images pendant toute la session de travail. Sur les images, les fenêtres et halls d'entrée d'immeuble sont automatiquement cachés par un carré blanc en direct. L'installation et/ou rénovation de ces déports, 24 en tout dans tous les commissariats de Marseille, est en cours. Elle coûte 350.000 euros à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Dans un même temps, la mairie a investi 1,4 million d'euros dans 55 nouvelles caméras de vidéosurveillance. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !