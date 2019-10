La plus grande bibliothèque municipale de Marseille est fermée depuis le jeudi 3 octobre suite à une invasion de punaises de lit. Les opérations de désinsectisation sont toujours en cours.

A Marseille, employés et spécialistes continuent de désinsectiser l'Alcazar, toujours fermé

A l'entrée de la bibliothèque l'Alcazar de Marseille, les employés équipés de blouses et de gants accueillent chaque jour les lecteurs priés de rapporter les documents empruntés pour décontamination. Depuis le jeudi 3 octobre, la bibliothèque est fermée au public, infestée par les punaises de lit. Elle devait rouvrir ses portes ce vendredi 11 octobre mais restera finalement fermée jusqu'à la semaine suivante.

15 000 livres contrôlés

Les parasites se sont nichés dans les fauteuils et les étagères du troisième étage. Cet espace restera fermé au moins un mois. Deux chiens renifleurs et une entreprise de désinsectisation sont au travail pour effectuer un diagnostic et un traitement de tous les bouquins. Deux tentes chauffantes sont à leur disposition, prêtées par la ville de Marseille. Elles permettent de traiter les documents infestés à 60 degrés.