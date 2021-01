A Marseille, galettes et gâteaux des rois ont la côte !

L'épiphanie, c'est ce dimanche 3 janvier ! L'occasion de déguster une galette à la frangipane ou une brioche provençale mais aussi, pour les petits et grands enfants, de tirer les rois. Et la tradition a de beaux jours devant elle.

"Un gâteau des rois s'il vous plaît, pas trop gros parce que je vais vous prendre une galette aussi". Ce samedi 2 janvier au matin à la boulangerie "Le Fournil des rois", le gâteau provençal se vend ... comme des petits pains ! Il faut dire que c'est au "Fournil" qu'on trouve le meilleur gâteau provençal de Marseille, du moins c'est le slogan de la boutique. Elle a même reçu un prix en 2017.

En cette période d'épiphanie, c'est l'occasion de déguster une galette ou un gâteau des rois et, pour les petits et grands enfants, de tirer les rois. Les amateurs sont nombreux.

L'attachement aux traditions

Parmi eux il y a Marie-Christine qui habite Château Gombert dans le 13e arrondissement de Marseille. Pour elle, le gâteau des rois est une tradition d'enfance. "J'ai été élevée chez ma grand-mère donc en plein dans les traditions provençales", raconte-t-elle en souriant sous le masque, "On nous disait d'aller sous la table, on était ravis ! On attendait ça toute l'année."

Marie-Christine, de Château Gombert dans le 13e arrondissement de Marseille, est venue chercher son gâteau des rois. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Souvenir d'enfance aussi pour Arnaud. Lui a acheté deux gâteaux provençaux, un pour déjeuner avec un ami et l'autre : "Pour mes parents, je vais aller leur porter chez eux. C'est une tradition particulièrement importante en ce moment parce que normalement les fêtes sont un moment de retrouvailles et cette année, question retrouvailles ..."

Petits et grands enfants

Ce sera une galette à la frangipane pour Tom, six ans, venu avec sa maman Loris. De toute façon, ce n'est pas tellement le gâteau mais plutôt le moment de la distribution des parts qui intéresse le petit garçon. "J'ai souvent la fève", raconte-t-il fièrement, "On me demande d'aller sous la table et après Maman découpe la galette et elle donne les morceaux aux gens que j'ai choisis. Et après, si c'est moi qui ai la fève, j'ai la couronne !"

Tom, six ans, et sa maman Loris. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Et puis il y a aussi les grands enfants comme Jean-Pierre qui va déguster sa galette avec des amis. Quand on lui demande s'ils vont tout de même tirer les rois, la réponse fuse : "Evidemment ! Vous savez, on grandi et on vieilli mais dans la tête, on a toujours huit ans." Il éclate de rire et ajoute : "Bon, personne n'ira sous la table, on est trop vieux ... Mais ce sera quand même le plus jeune qui distribuera les parts !"

Au fournil des rois, les galettes et gâteaux des rois sont servis jusqu'en mars.