A Marseille, la CGT énergie va basculer des boulangeries sur des tarifs réduits

"Action illégale mais morale" résume Renaud Henry le secrétaire général CGT énergie en région PACA. Le jour de la mobilisation nationale et de la manifestation à Paris de boulangers qui réclament un bouclier tarifaire, le syndicat promet de basculer les compteurs de certaines boulangeries en difficulté sur les tarifs réduits - soit une économie de 50 à 60 % sur la facture.

ⓘ Publicité

loading

Malgré le rappel à l'ordre du ministre Olivier Dussopt à l'issue du conseil des ministres - "les coupures d'électricité sont des délits" - le syndicat ne redoute pas des sanctions. "C'est eux qui devraient être arrêtés parce qu'ils laissent des gens crever. Il y a 13 millions de précaires en France et c'est de leur faute. L'électricité est un droit au même titre que l'eau". Renaud Henry dénonce une contradiction. Les prix de l'énergie flambent et "si toutes les PME vont couler, ils viendront nous expliquer pourquoi on doit travailler plus longtemps pour compenser le fait qu'il n'y a plus d'entreprises qui cotisent pour les retraites. Ça suffit les réformes néfastes !"

Même les communes demandent des "astuces" pour payer moins

Et d'ores et déjà, certaines boulangeries marseillaises ont sollicité la CGT, même si c'est illégal. Et elles ne sont pas les seules, nous révèle Renaud Henry. "Des snacks, des bouchers, même des communes ! On est sollicités au quotidien, monsieur, pour voir si on n'a pas une astuce pour payer moins. Parce que les gens ne peuvent plus faire autrement !" Intarissable sur les raisons de cette action, Renaud Henry est moins disert quand il s'agit d'apporter des précisions. Comme il s'agit d'une action illégale, le responsable syndical ne révèle pas où les électriciens vont opérer les bascules des compteurs, ni même combien de boulangeries seront concernées.