À Marseille la première ferme solaire installée sur une réserve d'eau potable pose question

Des habitants du 13e arrondissement au nord-est de Marseille, craignent pour l'impact environnemental mais aussi pour leur santé, si le projet de 12 hectares de panneaux solaires posés sur l'une des plus grandes réserves d'eau potable de la ville , va à son terme. Face au risque, l'association pour la sauvegarde du poumon vert de Saint-Mitre ainsi que le CIQ Sainte-Marthe restent mobilisés et déterminés à avoir des réponses. Joints par France Bleu Provence, ils n'excluent pas des recours contre ce projet unique en France porté depuis 2019 par EDF Renouvelable et la société du canal de Provence.

ⓘ Publicité

Le préfet valide sous conditions

Le projet prévoit 12 hectares de panneaux photovoltaïques installés sur le réservoir du vallon de Dol soit 70% de la surface totale. Il s'agit d'un bassin artificiel creusé il y a 50 ans au pied du massif de l'Etoile pour assurer l'alimentation en eau potable de 300.000 Marseillais, soit un tiers de la population de la ville.

Comme révélé début mars par le journal Le Monde , le préfet des Bouches-du-Rhône a très discrètement autorisé le chantier le 17 février dernier, après avis favorable de l'ARS et l'ANSM. Mais avec des garanties demandées au promoteur*. "Nous n'avons toujours pas d'informations sérieuses sur la nature des matériaux qui composeront les flotteurs,* s'étonne en particulier Mohamed Berchiche. Le président du CIQ Sainte-Marthe, s'interroge comme tous les opposants au projet. On n'est pas dans un principe de précaution jusqu'au-boutiste. On s'interroge sur des matériaux pour lesquels nous n'avons aucune information. Et quand on voit que l'enquête publique, notre rencontre avec le préfet, n'entraînent pas de remise en cause du permis de construire, on se dit que les dés sont pipés. Et nous monterons au créneau pour faire valoir nos inquiétudes devant les tribunaux si c'est nécessaire".

loading

Quel impact sur la santé humaine ?

Même inquiétude à l'association pour la sauvegarde du poumon vert de Saint-Mitre. Pour son président Philippe Musarella, toutes les précautions doivent être prises pour éviter une catastrophe sanitaire. "Nous souhaitons avoir une garantie que ces matériaux soient étudiés, dans le sens où ils se dégradent au soleil. Donc de voir quels sont les produits de dégradation, qu'on puisse les détecter, les mesurer, les analyser. Enfin dire s'ils sont nocifs pour la santé. Il faut voir que derrière il y a des hommes qui vont consommer de l'eau. Et c'est cette eau là qui nous fait vivre. Donc faut pas qu'on meurt à petit feu à cause d'une intoxication chronique par les micro plastiques dont on se rendra compte dans 1à, 20 ou 30 ans !"

loading

Pétition et réunion pour mobiliser les habitants

L'association a lancé une pétition en ligne et programme une réunion publique pour informer les Marseillais le samedi 1er avril. Sans réponse aux préconisations demandées, les opposants réfléchissent à un premier recours grâcieux devant le préfet des Bouches-du-Rhône avant de saisir au besoin la justice administrative. De quoi retarder la mise en fonctionnement du projet en 2025. La centrale solaire est prévue pour une puissance de 10-12 mégawatts, soit la consommation d'une ville de 6.000 habitants.