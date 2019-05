A Marseille, le Printemps du Sport Solidaire pour gommer les différences

Marseille, France

Ils étaient 185 enfants réunis ce lundi au stade des Olives, dans le 13e à Marseille pour la première édition du Printemps du Sport Solidaire. Des écoles primaires de La Rose La Garde, Val Plan, Les Olives, Rose Place, Croix Rouge Campagne, et également les Aygalades (15e), incluant des classes ULIS ( unités localisées pour l'inclusion scolaire) participaient à cette olympiade sportive. Des enfants porteurs ou non de handicap, tous ensemble. Un programme autour de l'inclusion et du vivre ensemble co-financé par le bailleur social 13 Habitat et porté par Point Sud, du groupe SOS. "L’acceptation de la différence par le sport, c'est notre objectif depuis 20 ans" précise le Directeur de Point Sud Eric Dravet "en fait le principe c'est de faire en sorte que les enfants en situation de handicap psychique ou mental vivent un temps de pratique partagée avec les autres élèves de classe ordinaire".

Dépasser la différence à travers le sport

Sur le terrain de sport, des équipes composées d'enfants, porteurs de handicap ou non, sont réparties sur les différents ateliers et tournent à chaque coup de "corne" donné par les éducateurs. Des jeux, des rires et de l’entraide entre ces élèves. "Ils doivent faire exactement le même parcours en se mettant en situation de handicap, le but du jeu est qu'ils s'entraident et qu'ils arrivent à le faire tous ensemble" et pour un des éducateurs, Tomy, 25 ans, cela fonctionne "Ils comprennent les difficultés au quotidien de leurs copains issus des classes ULIS. Et ils ne font plus de différence".