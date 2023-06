A Marseille, les familles des victimes d'assassinats liés au trafic de drogue demandent un "plan national"

A Marseille, une centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi devant l'hôtel de ville, à l'appel d'associations des quartiers nord. Elles demandent un plan national pour lutter contre la criminalité et les assassinats liés au trafic de drogue et réclament "l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire" avec des moyens.

Les associations et familles veulent que les parlementaires se saisissent de la question en développant un plan Marshall, qui se concentre sur les "causes et non les conséquences", selon Katia Yakoubi, présidente de l'association Adelphi'Cité dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille.

Plusieurs mesures ont été évoquées pêle-mêle par les proches des victimes comme par les représentants d'associations : plus d'éducateurs spécialisés, retour de la police de proximité, débat sur la légalisation du cannabis.

Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été assassinées dans des affaires liées au trafic de drogue.