Marseille, France

Les orages n'ont pas épargné les immeubles marseillais. Le jeudi 9 août, un immeuble de 22 étages a été victime des intempéries, les ascenseurs ne fonctionnent plus depuis dans le Bâtiment A1. L'édifice n'étant pas équipé de dispositif anti-foudre. Dans la tour du Vallon des Auffes, située au 35 Boulevard Cieussa, vivent des personnes âgées, des familles avec des enfants, des bébés, une vraie galère au quotidien sans ascenseur.

La situation ne sera pas rétablie avant le 26 août

Imaginez monter 9 étages à pied plusieurs fois par jour. C'est le quotidien d'Anne Marie, 74 ans : "J'ai quand même un genou abîmé, des problèmes cardiaques et je prends les 9 étages à pied." Cette habitante a tenté en vain d'avoir le syndic : "J'ai eu par miracle une secrétaire, apparemment les cartes maîtresses de l'ascenseur ne sont toujours pas arrivées à cause des vacances, on ne peut pas avoir la réparation tout de suite."

En attendant, les habitants se débrouillent. Certains utilisent l'ascenseur du bâtiment annexe et passent par les balcons des voisins pour accéder à leur appartement. Christine a ses parents qui habitent au 19e étage ! Ils ont 95 et 92 ans et ont l'habitude de prendre l'ascenseur pour acheter leur pain et leur journal. Depuis la panne d'ascenseur plus moyen de descendre : "Ils ont été livrés une fois quand il y a eu un dépannage provisoire et après mes sœurs s'en occupent. La femme de ménage monte à pied aussi les 19 étages. Là on va leur faire des courses pour une semaine. Ça se fait à notre âge, c'est presque un amusement mais pas à 95 ans."

Des habitants ont essayé en vain de joindre le syndic Cogéfim, nous avons essayé également. Nous sommes tombés sur répondeur. Un courrier a été déposé dans les boîtes aux lettres des habitants : la société en charge de la réparation de l'une des cartes de l’ascenseur n'est pas en mesure d'apporter une réponse tout de suite à cause des effectifs réduit pendant les vacances. La situation ne sera donc pas rétabli avant le 26 août.