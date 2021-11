À Marseille, les habitants du Square Protis vivent un calvaire à cause des ferries

Depuis un mois et demi, les habitants du Square Protis, dans le 2e arrondissement de Marseille, subissent la pollution sonore et atmosphérique de deux ferries à quai. Un cauchemar fait de suie et du ronronnement perpétuel des moteurs.

Imaginez-vous vivre en permanence avec un moteur qui ronronne dans votre appartement. Dans le 2e arrondissement de Marseille, les habitants du Square Protis vivent l'enfer au quotidien depuis un mois et demi. Deux ferries, le Badji Mokhtar 3 (Algérie Ferries) et le Danielle Casanova (Corsica Linea) sont amarrés à quai et leurs moteurs tournent en continu.

Aucune borne électrique pour se brancher, les machines restent donc allumées pour qu'il y ait du courant à bord. Sauf qu'à 100 mètres, se trouvent des habitants au bord de la crise de nerfs. "On a mis des doubles vitrages thermoacoustique et malgré ça, les vibrations sont incessantes." Un bruit sourd, jour et nuit, qui oblige même certains riverains à porter des casques de chantier sur les oreilles pour échapper à ce calvaire.

On ne peut même plus étendre notre ligne dehors"

Les maux de tête sont permanents, tout comme le stress. À cela s'ajoute la pollution atmosphérique. Les immenses colonnes de fumée qui s'échappent des bateaux viennent noircir les vitres et les balcons : "Il y a des tas de petites particules qui se déposent partout. À la limite, le balcon, on peut le nettoyer avec de l'eau, mais nos poumons ?"

Inquiets pour leur santé, ces habitants excédés ont alerté le maire de secteur ainsi que des élus avec une pétition. L'électrification des quais est en cours, en attendant, les riverains patientent jusqu'au dimanche pour avoir un peu de répit, seul jour de la semaine où les ferries ne sont pas à quai.