A Marseille, les parents d'élèves se mobilisent pour plus de sécurité aux abords des écoles

A Marseille, les parents d'élèves veulent plus de sécurité aux abords des écoles ! Après l'accident d'une fillette de 4 ans ce vendredi devant l'école Bonneveine, les parents se sont mobilisés devant le groupe scolaire et insiste sur "l'urgence absolue de mieux sécuriser les entrées" des 470 établissements marseillais.

Ils étaient une soixantaine rassemblés boulevard du Sablier, dans le 8e arrondissement, à l'appel du MPE 13 (Mouvement des Parents d'Elèves du 13). Parmi eux, Céline par exemple qui habite tout près : "cette route, elle est super dangereuse. Même s'il y a un passage piéton, ce n'est pas assez. Il faut de la signalétique, des ralentisseurs, ça fait des années qu'on alerte et qu'il ne se passe rien. Ca ne m'étonne pas qu'il y ait eu un accident malheureusement".

Sauf que tous ces aménagements coûtent de l'argent. Le budget voirie alloué à la mairie par la métropole a baissé de moitié en trois ans. Il était en 2020 de plus de 2 millions d'euros par an pour les 6e et 8e arrondissements, cette année 2023, il n'est plus que de 1,1 million d'euros.

Le maire de Marseille a lui aussi réagi à cet accident ce lundi matin. Il a annoncé sur France Bleu Provence une nouvelle limite de vitesse à 30 km/h aux abords de 470 écoles primaires et maternelles de Marseille.

Il assure également qu'il est prêt à mettre des caméras devant toutes les écoles . Car "elles permettent de savoir exactement ce qu'il s'est passé" dit Benoît Payan.