A Marseille, les plages sont désormais surveillées

C'est le lancement de la saison estivale à Marseille. La surveillance a débuté ce mercredi 1er juin. Jusqu'au 31 août, 10 postes de secours sont opérationnels pour assurer la surveillance de 15 zones de baignade. Ces postes de secours sont situés sur les plages :

Corbières : Corbière Fortin, Corbière Batterie, Corbière La Lave (9h30 à 19h)

Prado Sud (9h30 à 19h)

Prado Nord : Prado Nord Petit Roucas (9h30 à 19h) ; Prado Nord Grand Roucas (9h30 à 19h)

Huveaune (9h30 à 19h)

Catalans (10h à 19h30)

Sormiou (11h10 à 18h30)

Frioul Saint-Estève (10h à 18h)

Profète (9h30 à 19h)

Bonneveine-Borély (9h30 à 19h)

Pointe Rouge : Vieille-Chapelle et Pointe Rouge (9h30 à 19h)

Les plages surveillées, mais aussi celles situées entre le parc balnéaire du Prado et le Parc national des Calanques, sont équipées de toilettes ouvertes tous les jourset installées à proximité des postes de secours. Des consignes gratuites et des douches sans savon sont également à disposition.

Des postes avec ou sans policiers selon les endroits

Le dispositif de sécurité publique évolue sur le splages marseillaises. Ainsi, des policiers sont présents en continu sur seulement quatre postes de secours, en plus des sauveteurs en mer : Corbières, Catalans, Pointe Rouge et Sormiou. A Sormiou, la police nationale sera sur place en juin et des CRS en juillet-août.

Trois patrouilles de police avec des policiers en tenue auront pour mission de circuler entre les autres plages depuis le Profète jusqu'à Borély. Des patrouilles de police sont aussi annoncées dans les navettes maritimes du Frioul, en particulier les jours de forte affluence.

La ville de Marseille annonce aussi le déploiement de 65 médiateurs sociaux depuis le 9 avril dernier et jusqu'au 30 septembre. Ils sont répartis par binômes sur les sites les plus sensibles du littoral :

Dans le secteur de l’Estaque - Zone commerçante Estaque plage - L’Espace Mistral - La plage de Corbières

Sur la Bande littorale (du 7e au 8e arrondissement) - De l’Anse de la Fausse Monnaie à la plage des Catalans

Île du Frioul

Le Vallon des Auffes

De la Plage du Prado Sud (Esplanade Borely-Bowl) à la plage et au port de la Pointe-Rouge

Du bain des Dames au port de la Madrague

Dans les Calanques de Sormiou et Morgiou

Nocturne à la plage des Catalans

La plage des Catalans accueille le public de 7 à 22 heures du lundi au vendredi, mais la baigne n'est surveillée que de 10h à 19h30. Le public est aussi autorisé à s'installer sur la plage tout le week-end en continu du samedi 7 heures du matin au dimanche 22 heures. La municipalité explique que cette ouverture nocturne "permet aux Marseillaises et aux Marseillais de profiter de la plage en soirée tout l’été".

Un accès à l'eau pour les personnes handicapées

Pour les personnes en situation de handicap, un dispositif particulier d’accompagnement d’accès à la baignade est disponible du mercredi 1er au dimanche 26 juin (les vendredis, samedis et dimanches et le lundi de Pentecôte) ainsi que du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août (7 jours sur 7) sur la plage Prado Nord, à côté du poste de secours n°4.

La Ville de Marseille s’est dotée cette année de deux hippocampes. Ces fauteuils facilitent la baignade des personnes non-autonomes à la nage. Ces dernières peuvent également bénéficier de l’aide individuelle d’accompagnateurs présents tout l’été. Huit « Tiralos », dits véhicules amphibies, sont également mis à la disposition des personnes en situation de handicap lourd afin de rejoindre l’eau et de profiter de la baignade.

Afin de bénéficier de l’accompagnement des “tiralos”, une réservation est nécessaire par téléphone au 06 32 28 93 99 ou par mail à dph@marseille.fr.