A Marseille, les salariés d'un magasin informatique de La Valentine passent à la semaine de quatre jours

Les sept salariés de l'ancien magasin Bimp, devenu LDLC, gagnent un jour de repos par semaine et ne travaillent plus que 32 heures. Ce nouveau rythme de travail étalé sur quatre jours satisfait les employés de l'enseigne de La Valentine à Marseille, comme Hélène, attachée commerciale. "je suis ravie de ce nouveau planning. Ça va raccourcir les semaines, c'est un gain de temps énorme et moins de fatigue au travail" dit-elle. Avec le vendredi de libre pour Hélène, ce sont maintenant des week-ends de trois jours qui se profilent.

Son collègue Mickaël, technicien au service après-vente, privilégie quant à lui le mercredi : "Je vais avoir la garde de mes enfants. Je vais pouvoir en profiter, les amener au sport" se réjouit-il. Les journées sont rallongées d'une demi-heure, pour effectuer leurs 32 heures de travail hebdomadaire, payées 35 heures. Les salariés apprécient ce nouveau découpage. Ils se disent moins stressées et plus épanouis.

Ça a amené un bien-être et un bonheur au niveau des équipes, et du coup une efficacité vraiment incroyable - Laurent de la Clergerie, Patron de LDLC

Travailler moins, pour gagner en qualité de vie

C'est l'idée de Laurent De La Clergerie, le président du groupe LDLC. En 2020, il a fait le pari de mettre en place la semaine de 32 heures sur quatre jours. Motivé par le bien-être de ses employés, il prévoyait 5 à 10 % de son budget pour faire la transition. Une marge dont il n'a finalement pas eu besoin : "Je me suis demandé économiquement ce que ça allait coûter à l'entreprise... Et c'est allé au-delà de ce que j'imaginais. Ça a amené un bien-être et un bonheur au niveau des équipes, et du coup une efficacité vraiment incroyable. Et sur le plan comptable c'est plus que viable. C'est-à-dire que _je gagne de l'argent avec la semaine de quatre jours_" affirme le chef d'entreprise.

Cette plus-value économique est aussi ressentie par les employés. Pour Rayan, par exemple, jeune vendeur : "avec la semaine de quatre jours, c'est moins d'allers-retours, _donc une économie sur l'essence_, ce qu'on apprécie vue la montée des prix" calcule le père de famille. Avec ses mercredis de libres, Mickaël souligne qu'il n'aura plus besoin de payer le centre de loisirs pour ses enfants.

Automatiquement derrière j'ai vu les week-ends de trois jours - Fabienne, secrétaire de l'industriel Mota

La semaine de quatre jours, cela fait 33 ans que l'entreprise Mota à Aubagne l'a mise en place pour ses 150 salariés. Ici, le découpage du temps de travail est différent : 38 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au jeudi (des jours de congés supplémentaires compensent le dépassement des 35 heures légales).

Les employés de cet industriel qui fabrique des systèmes de refroidissement de moteurs, font des grosses journées. Ils commencent à 7h et finissent à 17h30 avec une pause-repas d'une heure. Testé en 1988, les salariés n'ont depuis jamais voulu remettre en cause ce découpage horaire. Aujourd'hui, cela leur permet même d'attirer de nouveaux venus. Fabienne, secrétaire, a rejoint l'entreprise l'an passé. Elle se souvient son embauche : "Quand on m'a présenté l'annonce, on m'a dit que c'était des semaines de quatre jours, en me précisant l'amplitude horaire. Je me suis dit 'tiens c'est intéressant' parce qu'automatiquement derrière _j'ai vu les week-ends de trois jours_". Car la semaine de quatre jours présente aussi l'avantage de faciliter le recrutement.