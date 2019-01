A Marseille, les travaux sur la Corniche Kennedy gagnent du terrain

Marseille, France

La célèbre Corniche Kennedy en front de mer se refait une beauté. Quatre ans de travaux de confortement de la structure financés par la Metropole Aix Marseille Provence. Mais aux travaux déjà en place est venu s'ajouter en début de semaine et à la surprise des riverains, un nouveau chantier vers le chemin du vallon de l’Oriol, matérialisé par de gros blocs blanc et rouge, autour des terre plein centraux et condamnant ainsi 2 voies. Conséquence, la circulation déjà compliquée sur cet axe sud-nord s'est encore aggravée, et le stationnement, interdit.

manque d'information et manque de concertation

Les quelques arrêtés municipaux qui ont résisté au mistral indiquent qu'il s'agit là d'un deuxième chantier, celui de la piste cyclable. Les riverains dénoncent un manque d’information et de concertation. "Je découvre avec les habitants, le résidents et les CIQ concernés , qu'il y an de nouveaux travaux sur lesquels on n'a aucune information" regrette le président de la Fédération des CIQ du 7e arrondissement (Comités d’intérêt de quartier). "la mairie de secteur m'a répondu ne pas être au courant et qu'elle allait s'en informer et pour le moment je n'ai aucune réponse à ma demande" poursuit Jean Claude Rostain.

une piste cyclable oui, mais après l'ouverture du Boulevard Urbain Sud

La création d'une piste cyclable sur la corniche annoncée par Martine Vassal, la présidente de la Metropole et du département, est une bonne nouvelle pour les cyclistes et notamment le Collectif Vélos en Ville : "on y travaille depuis longtemps et cela fait très plaisir" se réjouit Cyril Pimentel, membre de l'association "c'est un symbole pour Marseille, demain on avoir une belle promenade sur la Corniche au lieu d'une autoroute." Mais pour les riverains et les automobilistes qui empruntent quotidiennement cet axe nord-sud, cela signifie pendant les travaux et à terme, d'avantage d'embouteillages et moins de places de stationnement. Pour Jean Claude Rostain, président de la Fédération des CIQ du 7e "tout est fait à l'envers! Nous avions proposé d'étudier le projet de piste cyclable une fois le Boulevard Urbain Sud ouvert et censé désengorger la corniche, c'est à dire dans 2 ou 3 ans et d'une offre de transports en communs supplémentaire."