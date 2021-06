A Marseille, restaurateurs et clients seront au rendez-vous pour le couvre-feu à 23h

A Marseille, les restaurateurs s'enthousiasment d'un couvre-feu à 23h dès ce mercredi soir et de l'ouverture des salles.Bars et restaurants ouvrent en intérieur et accueillent plus de monde en terrasse, pour le troisième volet du déconfinement. Les clients seront au rendez-vous.

La jauge à 50% n'est désormais plus imposée pour les terrasses des bars et des restaurants.

Ouvrir sa terrasse après 21 heures, le gérant du B Café, près de la Canebière à Marseille, n'attendait que ça : "On commence à retrouver pleinement notre activité, on va pouvoir accueillir beaucoup plus de clients", sourit Franck. "On arrête enfin de mettre les clients dehors à partir de 20h45, ce qui était parfois compliqué !"

On arrête enfin de mettre les clients dehors à partir de 20h45... Ce qui était parfois compliqué. - Franck, gérant du B Café

Le troisième volet du déconfinement débute ce mercredi 9 juin : le couvre-feu est décalé de 21 heures à 23 heures, et les bars et restaurants peuvent désormais accueillir les clients en intérieur, avec une jauge à 50% et des tables limitées à six personnes. Les terrasses peuvent de nouveau servir des clients sans limite de jauge, mais toujours limitées à des tables de six personnes maximum.

En intérieur, les tables des restaurants ne dépasseront pas les six personnes, avec une jauge fixée à 50%. © Radio France - Natacha Kadur

Un soulagement pour les restaurants sans terrasses

Certains restaurants, sans terrasses, peuvent désormais redémarrer leur activité. Près du Vieux Port , le restaurant La Fiancée possède quelques places assises en extérieur. Pour Julien, serveur, la salle est essentielle au bon fonctionnement de l'établissement. "Nous avons une trentaine de tables en salle, ce qui représente plus de la moitié de la capacité totale du restaurant."

Nous allons pouvoir faire plus de couverts et embaucher du personnel. - Julien, serveur à La Fiancée

Les clients marseillais aussi s'impatientent. "En finissant le travail à 20 heures, je n'avais jamais le temps d'aller boire un verre avant 21 heures", raconte Aurélien. "On va enfin pouvoir retrouver notre vie d'avant."

Chaque restaurant est désormais équipé d'un cahier de rappel, ou d'un QR code à scanner, pour que les clients indiquent leurs coordonnées, si un cas de Covid se déclare dans l'établissement.