À Marseille toujours 300 accidents de piétons par an, une tendance à la baisse

Si marcher à Marseille relève parfois du parcours du combattant, être piéton semble moins dangereux selon des chiffres communiqués par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Si en cinq ans, le nombre de blessés et morts à pied a été divisé par deux, 300 piétons par an sont encore accidentés.

Le code de la route s'offre ce mercredi un petit coup de jeune. De nouvelles signalisations font leur apparition comme les minuteurs sur les feux piétons qui peuvent désormais être généralisés partout en France. La mesure testée notamment à Strasbourg est jugée concluante. Le principe est simple : le compte à rebours indique aux piétons le temps de traverser la rue et l'attente avant de s'engager. L'expérience a montré qu'elle sécurise les piétons, modifie le comportement et améliore (très légèrement !) la traversée au feu vert.

Près d'un piéton renversé par jour à Marseille

À Marseille, on enregistre 300 accidents de piétons par an en moyenne. Une tendance en baisse depuis cinq ans selon le bilan de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. En 2021, 288 piétons ont été blessés en ville et six sont morts. La majorité (2 sur 3) des piétons sont renversés par une voiture et/ou un camion. Dans un cas sur cinq, c'est par un deux roues motorisées.

France Bleu Provence a plongé dans la jungle de Marseille.

"On est bien content de rentrer sans se faire écraser !" - Éric, habitant des Chutes Lavie à Marseille. Copier

Les piétons âgés sont les premières victimes

Les premières victimes sont les plus de 65 ans. Ils sont impliqués dans un accident sur trois et représentent 60% des décès. Il faut dire que les comportements des piétons ne sont pas toujours adaptés. Comme Chantal, 76 ans, elle reconnaît sur France Bleu Provence, traverser un peu n'importe où, n'importe comment. "J'ai tort mais je ne suis pas la seule à ne pas traverser au passage piéton, admet, sourire aux lèvres, cette arrière-grand-mère marseillaise encore très alerte. C'est vrai qu'à Marseille, on est relativement indiscipliné".

"C'est plus dangereux les trottinettes que les voitures !" - Chantal, Marseillaise de 76 ans. Copier

"Les piétons doivent respecter les automobilistes" - Éric, automobiliste marseillais

Selon l'observatoire de la sécurité routière, 416 piétons sont morts en France en 2021 soit 15% des décès de la route. Éric et Ély, deux automobilistes marseillais rencontrés par France Bleu Provence, ne sont pas surpris par ce bilan. "Ils traversent n'importe où et à n'importe quel moment !", s'emporte Éric en expliquant que le vrai danger sur la route, ce sont les piétons.

"Les piétons doivent respecter les automobilistes" - un automobiliste marseillais Copier

Selon le code de la route, le piéton est TOUJOURS prioritaire. Ne pas céder le passage est passible d'une amende de 135 euros et 6 points en moins sur le permis. Enfin, pour un piéton, traverser hors passage clouté ou au feu rouge est, en théorie, passible d'une amende de 1ere classe à savoir 11 euros.