A Marseille, un bâtiment vide du diocèse occupé par des migrants et des mineurs isolés

Marseille, France

Le collectif MIE13, collectif des mineurs isolés, a décidé face à l'urgence, d'investir ce bâtiment situé quartier St Just, juste en face du Conseil Départemental . D'ailleurs sur une banderole accrochée sur la façade, on peut lire "Martine Vassal hors la loi". Le collectif rappelant que les départements ont l'obligation d'héberger et de nourrir les mineurs isolés étrangers en attendant l'évaluation de leur minorité et de leur isolement.

le diocèse assure qu'il n'y aura pas d'expulsions et cherche des solutions

Des membres du Conseil Épiscopal du Diocèse, représentant l’Archevêque de Marseille, sont venus à la rencontre des occupants et des associations présentes. Si une plainte a bien été déposée pour "occupation illégale", pour des raisons de sécurité, le diocèse affirme "qu'il n'y aura pas d'expulsion dans l'immédiat, c'est le souhait de Monseigneur Pontier", précisant que des "discussions sont en cours avec le Conseil départemental pour trouver des solutions, cette occupation ne pouvant être que provisoire". Le Collectif MIE13 rappelle que ces mineurs isolés et adultes migrants passent pour la plupart d'entre eux la nuit dehors depuis plusieurs semaines et que les réponses apportées par les institutions demeurent insuffisantes.