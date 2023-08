À Marseille, un camp de migrants installé au pied de la gare Saint-Charles

Impossible de le rater quand on arrive en train à Marseille. Un camp de migrants est installé depuis le début de l'été devant la gare Saint-Charles. Juste en bas des escaliers, du côté de l'université et de la gare routière voisine.

Depuis plusieurs jours des tentes rondes type Quechua sont même montées. Selon des associations qui viennent en aide à ces réfugiés, les migrants seraient des dizaines originaires du Soudan du Sud. Ils fuient le plus jeune pays d'Afrique de l'Est, déstabilisé par les conflits et les milliers réfugiés venus du Soudan voisin en proie à la guerre civile.

Des Marseillais indignés

Contactée par France Bleu Provence, la préfecture des Bouches-du-Rhône ne précise pas l'identité des migrants, ni leur statut. Mais selon des associations humanitaires, ils seraient demandeurs d'asile, dans l'attente d'une réponse.

En attendant, les migrants sont contraints de dormir dehors. Et ils semblent abandonnés à leur sort. Des autorités absentes ou débordées, laissent des bénévoles associatifs assurer l'aide alimentaire d'urgence, sous le regard parfois détaché mais le plus souvent indigné des Marseillais.

