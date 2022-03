PHOTOS - À Marseille, un ferry de Corsica Linea accueille ses premiers réfugiés ukrainiens

À Marseille, ce mardi après-midi, les premiers réfugiés ukrainiens ont mis le pied à bord du ferry "Méditerranée" de Corsica Linea, amarré près de la place de la Joliette. Jusqu'au 10 juin, le bateau rouge et blanc prêté par la compagnie va accueillir jusqu'à 1.600 Ukrainiens. Les 500 cabines ont été dépoussiérées en quelques jours alors que le navire, qui dessert habituellement le Maghreb, était à l'arrêt depuis deux ans, à la digue du Large.

Visite guidée avant l'arrivée des réfugiés Copier

Une passerelle entre nos deux pays © Radio France - Christophe Van Veen

Ce geste humanitaire fort est mis sur l'eau en deux semaines à peine par Corsica Linea avec l'aide de l'État, la Région PACA, le Département, la Ville, la Croix-Rouge, le port de Marseille - qui met son quai gratuitement à disposition - et une vingtaine de grosses entreprises de la cité phocéenne.

Le personnel aux couleurs de l'Ukraine © Radio France - Christophe Van Veen

Ce ferry va devenir un cocon, pas une galère

Se sentir chez soi sur un ferry commence au self-service et à la crèche : des panneaux ont été rédigés en ukrainien par deux cousines réfugiées à Marseille. La crèche regorge de doudous et de jeux éducatifs. Elle sera animée par cinq personnes.

La crèche en ukrainien © Radio France - Christophe Van Veen

Les doudous sont là ! © Radio France - Christophe Van Veen

Le cinéma a été remis en service © Radio France - Christophe Van Veen

Sur le bateau, ceux qui ont tout perdu trouveront une banque, pôle emploi, des ateliers d'enseignement du français. "Ce n'est pas qu'un hôtel flottant insiste le directeur de Corsica Linea Pierre-Antoine Villanova. Ce doit être un lieu d'intégration."

De l'aide psychologique

Marseille, nouveau port d'attache imposé par la guerre. Il faut de l'aide pour ne pas sombrer. Très émue, Christine infirmière de la Croix-Rouge veille sur des réfugiés depuis deux jours : "Ce sont des gens comme vous et moi. Ils sont très dignes. Ils nous remercient beaucoup. Pas de gros soucis de santé pour l'instant, sauf pour un enfant dont on n'avait pas compris qu'il était diabétique. Mais ça va. On suit aussi une femme sourde et muette et qui est enceinte. Pas simple, mais on y arrive".

Deux infirmiers de la Croix Rouge seront présents chaque jour, 7 jours sur 7. Marion Dubois est psychiatre coordinatrice de la cellule d'urgence médico-psychologique dans les Bouches-du-Rhône. Elle sera là avec son équipe : "Au début, l'urgence était concrète. Il fallait être rassuré sur l'hébergement, l'administratif... Plus le temps passe, plus on voit apparaître une grande anxiété et des troubles du sommeil. On doit être vigilants".

Le personnel (70 personnes) s'est démené pour préparer les chambres. © Radio France - Christophe Van Veen

Petit salon avec un peu d'intimité © Radio France - Christophe Van Veen

Pension complète sur le ferry © Radio France - Christophe Van Veen

Tout sera fait pour ne pas sentir condamné à rester à quai si loin de chez soi. Les réfugiés pourront entrer et sortir à leur guise grâce à un badge.

Avec un badge, les réfugiés pourront entrer et sortir à leur guise du ferry. © Radio France - Christophe Van Veen

Pour l'instant, un millier d'attestations de séjour d'Ukrainiens a été délivré par la préfecture qui estime qu'à terme le département des Bouches-du-Rhône accueillera 6.000 réfugiés.