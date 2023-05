A Marseille, un projet de "salle de shoot" et cette question épineuse : où l'installer ?

On appelle souvent ce lieu "salle de shoot". Son nom exact, c'est "salle de consommation de moindre risque". La ville de Marseille veut ouvrir une structure d'accueil de ce type courant de l'année 2023, comme c'est déjà le cas à Paris ou à Strasbourg.

ⓘ Publicité

C'est un lieu qui permet plus d'encadrement, de soutien et des conditions d'hygiènes meilleures pour lutter contre la prolifération des shoots en pleine rue. La ville envisage une structure près des lieux habituels de consommation, autour de la Gare Saint-Charles, dans le 1er arrondissement. Mais la maire de quartier Sophie Camard est contre. (Elle n'a pas souhaité s'exprimer ndlr.)

"Pourquoi pas, mais pas près des habitants"

L'ancienne maire de secteur et conseillère municipale Sabine Bernasconi comprend qu'il faut une structure d'accueil pour les toxicomanes, "mais pas près des habitants". Elle explique : "C'est difficile de leur imposer une cohabitation avec des toxicomanes, difficile pour les parents de l'expliquer aux enfants."

Pour elle, le lieu le plus adapté serait proche d'un hôpital. En plein centre-ville, ça risque de "fixer le problème là où il existe déjà." selon la femme politique.

"Aucun risque d'appel d'air"

Pour Stéphane Akoka, directeur d'ASUD en charge du projet entend que les habitants du quartier peuvent appréhender. Mais selon lui, installer une "salle de shoot" près des lieux de prise habituels des consommateurs de drogue n'est pas un risque : "D'expérience, partout ailleurs où ça s'est fait on voit que ça n'a pas fait d'appel d'air de toutes les personnes qui veulent consommer."

Pour lui, c'est, au contraire, un moyen d'éviter que cela soit fait en pleine rue, dans de mauvaises conditions d'hygiène et publiquement. Même, il faut, selon le responsable de projet, que ce soit au plus proche des lieux de consommation : "Quand les personnes ont leur produit, elles ne vont pas faire des kilomètres pour le consommer, particulièrement si elles sont en manque. Et c'est à ce moment-là que tous les risques sont pris".

Cette salle de shoot serait ouverte 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Elle emploierait 14 personnes et pourrait recevoir une centaine de personnes par jour.