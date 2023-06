A Marseille, une partie de la plage du Roucas-Blanc déjà interdite au public pour la répétition des JO 2024

SI vous voulez profiter de la mer, ne comptez pas sur la plage du Prado Nord, autrement appelé plage du Roucas-Blanc. La petite plage derrière la digue et une partie de la grande plage sont interdites d'accès au public, entourés par des grillages et surveiller par des agents de sécurité.

La raison ? Le "Test Event Sailing", répétition générale de l'épreuve olympique de voile qui se déroulera à Marseille pour les Jeux Olympiques 2024. Cette répétition se déroule du 7 au 16 juillet. Mais l'aménagement et le montage du lieu nécessitent 15 jours selon l'arrêté pris par la Mairie de Marseille. D'où la fermeture de ce lieu dès le 23 juin.

"On est parqués !"

Forcément les habitués de cette plage sont énervés comme Michelle : "*Ca a été très mal communiqué. On ne savait pas que c'était si tôt ! Regardez, ce n'est pas encore les vacances scolaires et c'est déjà bondé. Ca va être un enfer en juillet !*"

Robert, lui, n'aime pas trop la sensation d'être entouré de grillage. "On est parqués. Il ne manque plus que les barbelés, les miradors et il y a déjà quelques cerbères qui nous rappellent à l'ordre quand on va nager trop loin. Oui les Jeux Olympiques c'est bien, mais là ça nous passe un peu au-dessus de la tête !"

Toute cette zone de baignade reste interdite au public jusqu'au 26 juillet 2023.