A Marseille, une partie de la Villa Valmer a été détruite sans autorisation

Ce sont des images qui choquent beaucoup de Marseillais. Une partie de la Villa Valmer, l'une des célèbres bâtisses de la Corniche Kennedy, a été détruit ce mardi matin, "sans autorisation", selon la mairie de Marseille. Ce sont des journalistes sur place et des citoyens qui ont lancé l'alerte ce mardi matin.

Sur les photos diffusées par La Marseillaise, on constate effectivement qu'une partie du bâtiment a été démolie, "ce qui n'était pas prévu dans le permis de construire" selon les élus marseillais qui assurent que "toutes les mesures judiciaires seront prises". "Il s'agit précisément d'un corps du bâtiment qui a été détruit à la pelleteuse, sur plusieurs étages", explique l'adjointe à l'urbanisme à la ville de Marseille Mathilde Chaboche.

Le maire de Marseille Benoît Payan et Mathilde Chaboche se sont rendus sur place pour s'entretenir avec le promoteur Pierre Mozziconacci, et les ouvriers. “J'ai pu constater la démolition des terrasses situées à l'arrière du bâtiment", écrit Benoît Payan dans un communiqué, "j'ai immédiatement demandé aux inspecteurs assermentés de la Ville de Marseille d'établir un constat d'infraction qui sera transmis dans les prochaines heures au Procureur de la République. Le patrimoine de la Ville de Marseille n'appartient pas aux promoteurs mais aux Marseillaises et Marseillais, j'en suis le garant. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour préserver notre patrimoine commun.”

Mathide Chaboche confirme que "cette destruction n'était pas prévue dans le permis de construire de 2019". Au départ, c'est un bâtiment technique de 40 mètres carrés et distant de 15 mètres de la Villa Valmer qui devait être détruit. Le promoteur aurait reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un accident de chantier. Lors de cette première intervention les responsables du chantier ont estimé qu'il fallait aussi détruire cette partie de bâtiment de la Villa Valmer.

Cela fait plusieurs années que le devenir de la Villa Valmer préoccupe les Marseillais. La Villa Valmer, emblématique à Marseille, est l'une des plus célèbres bâtisses de la Corniche. Datant du 19e siècle, la Villa était est devenue propriété de la Ville avant qu'en 2018, l'ancienne municipalité de Jean-Claude Gaudin ne la cède au privé avec un bail de 60 ans. C'est alors un projet d'hôtel de luxe avec piscine qui est annoncé. Lors des dernières élections, le Printemps Marseillais en avait fait l'un de ses chevaux de bataille accusant les élus sortants d'avoir bradé "les bijoux de famille".

Le 5 mars dernier, l'actuelle majorité annonce que le bâtiment sera bien transformé en hôtel de luxe mais que le Parc Valmer (le jardin qui entoure la Villa restera bien un espace public à disposition des Marseillais.