A Marspich la tradition des crécelles se perpétue avec les enfants

Personne, à Marspich, n'a pu passer à côté l'événement de ce samedi saint. Une quinzaine d'enfants, crécelles à la main donnent le tons en criant : "c'est l'Angélus !", et la tradition est respectée. Car depuis ce jeudi saint et la mort du Christ, les cloches de l'église ne sonnent plus, elles se remettront à tintinnabuler ce dimanche de Pâques pour célébrer la Résurrection. En attendant, ce sont les enfants qui préviennent les habitants de l'heure de la prière trois fois par jour à l'aide de leurs crécelles. Une tradition gourmande aussi, puisque les jeunes du village font du porte à porte pour aller chercher des oeufs en chocolat.

Une tradition que connaissent bien les anciens du village

Lors de ce tour de village les enfants ont parfois sonné chez des anciens de Marspich, émus de leur visite. Comme Eugène, il a 81 ans et en voyant une vieille crécelle appartenant à la paroisse dans les mains du petite fille il se souvient avoir lui aussi fait résonner l'instrument il y a plus de 70 ans ! "On partait le matin à 7h, on faisait aussi le tour des maisons, parfois on avait du chocolat noir ou un peu d'argent mais surtout des oeufs, car on est dans un village paysans, ça me fait plaisir de voir qu'ils font comme dans le temps."

Et pour éviter les crises de foie, les enfants ont intérêts de suivre les conseils des anciens : il faut partager les chocolats et ne pas tout manger d'un coup !