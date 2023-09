À Martigues, les poubelles débordent et les habitants s'agacent

Dans plusieurs quartiers de Martigues, la collecte des ordures ménagères et du tri traîne depuis plusieurs semaines. Selon certains habitants, le dysfonctionnement est dû à un "manque d'organisation de la métropole".

"À côté de l'école maternelle, les bacs ne sont jamais vidés"

"Parfois, nos déchets sont ramassés le soir, et d'autre fois on arrive le matin et ils sont toujours là. Les poubelles sont pleines et on n'a plus de place pour jeter nos ordures. On nous demande de faire ça proprement mais dans ces conditions on fait comment ?" se questionne Georges qui habite en centre ville.

"Les éboueurs viennent quand ils veulent, estime Julien, installé à la terrasse d'un café, les déchets s'entassent. Les mouettes et les gabians se régalent dans nos ordures, ils en étalent partout sur la route. À côté de l'école maternelle, les bacs ne sont jamais vidés, les petits de 5 ans voient ça tous les matins, vous trouvez ça normal ? C'est degueulasse."

Le maire accuse la métropole

Dans un communiqué, Gaby Charroux, le maire de Martigues, s'indigne de ce dysfonctionnement de la collecte des déchets qui perdure depuis plusieurs mois.

"Les collectes ne sont effectuées que partiellement, quand elles ne sont pas purement et simplement annulées. Car oui, nous subissons, depuis le transfert de la compétence Déchets, une dégradation exponentielle du service et les dernières semaines en sont une terrible illustration : les poubelles débordent, les sacs s’amoncèlent, les déchets ultimes se mélangent aux déchets valorisables et les rats prolifèrent offrant une vision d’horreur de notre ville à nos habitants et aux touristes. Car au-delà du désordre et des odeurs, ce sont bien les problématiques sanitaires qui nous alertent. Tout comme les enjeux de tri sélectif où devant les dérives de la collecte, le geste de tri ne s’effectue plus comme avant. Cette situation est intolérable et inacceptable. Notre ville ne peut pas payer la désorganisation des services métropolitains !"

Sur les bords de la D5, qui traverse la ville, on ne fait plus la différence entre poubelle jaune et poubelle marron. © Radio France - Julie Viallon

Rolland Mouren, vice-président à la métropole et en charge des déchets, assume le dysfonctionnement. "Notre problème est un problème récurrent à l'échelle nationale et particulièrement dans la région : c'est le manque de personnel. On a eu du mal à recruter les emplois saisonniers. Cette année on a un 1 poste pourvu sur 5. On s'est retrouvé avec une moitié d'effectif."

Selon lui, la rentrée et le retour de congés des employés va permettre de régler le problème.