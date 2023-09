À Martin-Église, des travailleurs en Esat confectionnent les nouvelles gourmandises de Catherine Bréard

Un atelier de confection de biscuits a été lancé cet été à l'Esat, établissement et service d’aide par le travail, "Les Ateliers d'Etran" à Martin Eglise près de Dieppe, un atelier pour travailleurs handicapés. Une dizaine de personnes au total ont été recrutées parmi les travailleurs de l'Esat pour travailler à la fabrication et au conditionnement de ces biscuits de la marque "Catherine Bréard", du nom de sa créatrice normande. Vous connaissez peut-être sa mousse au chocolat, sacrée meilleure mousse au chocolat amateur de France en 2016, qui a fait fureur au Japon.

ⓘ Publicité

Créer un atelier de fabrication aux normes

loading

L'ouverture de cet atelier, c'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois explique Catherine Bréard : "Il a déjà fallu créer cet atelier, le penser, le mettre aux normes. Travailler sur ce projet parce qu'ici, ils n'avaient jamais travaillé la pâtisserie dans cet établissement. Donc il fallait transmettre toutes les normes sanitaires pour les plans. Il a fallu faire les choix de matériel, il a fallu tout monter de toutes pièces. Ça a duré quand même un an et demi avant de le finaliser. Et puis ensuite former également les personnes avec lesquelles on voulait travailler. C'est dans l'Esat que ça s'est fait, ils ont déjà interrogé ceux qui aimeraient travailler en pâtisserie. Ils en ont eu pas mal visiblement, donc ils en ont sélectionné quelques uns, qu'il a fallu que je forme sur toute la fabrication, les obligations sanitaires, la manipulation des produits. On a mis environ deux mois et demi avant de finaliser la formation".

loading

Une opportunité, un travail valorisant, un vrai savoir faire à mettre en lumière pour ces travailleurs ajoute Joel Lemarcis, directeur adjoint de l'Esat : "C'est toujours intéressant d'avoir des projets comme proposé par Madame Bréard. Et en plus, ça correspond aussi à notre mission d'accompagner ou de former des personnes en situation de handicap. Ce projet de biscuits était aussi d'offrir à nos travailleurs une possibilité de se former, et éventuellement d'aller travailler sur une autre structure, à l'extérieur, en milieu ordinaire. Donc, pour nous, c'est toujours des projets intéressants d'apprendre de nouveaux métiers et en plus, ça peut donner des idées à d'autres entreprises. On est là pour les former, les faire monter en compétences, leur faire acquérir éventuellement un diplôme. Donc oui, c'est important pour les travailleurs.

Les premières commandes

Daniel et Claudia sont chargés de mettre les biscuits en boîtes et en sachets. © Radio France - Charlotte Coutard

loading

Ces travailleurs peuvent produire jusqu'à 3.000 biscuits par jour, mais l'Esat peut faire encore plus pour répondre aux commandes. Des commandes, il y en a déjà : pour une dizaine de magasins Printemps, le groupe Dassaut, l'orfèvrerie Christofle, des épiceries au Havre et à Rouen, pour des hôtels, al conciergerie Facility Serv à Mont-Saint-Aignan.

Ce vendredi, Catherine Bréard inaugure un point de vente à Paris, dans le 6ème arrondissement. Elle fabriquera sur place, dans le labo de la boutique, sa fameuse mousse au chocolat, prisée des Japonnais. Mais elle vendra également à Paris les biscuits produits à l'Esat de Martin-Église. On peut également trouver tous ces produits sur le site internet de Catherine Bréard.