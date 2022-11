A Maslacq, la construction d'une maison de retraite dans le parc communal fait débat

"Je ne suis pas contre une maison de retraite, mais pas ici !" Ce discours, Gracinda le partage avec plusieurs de ses voisins. Cette Béarnaise vit à Maslacq, près d'Orthez, depuis 24 ans. Ses fenêtres donnent directement sur le parc communal. Et elle ne veut surtout pas voir une maison de retraite se construire là. "Je n'ai pas envie de sortir de chez moi et d'avoir un parking. On a plus d'espaces verts pour les enfants, pour se réunir entre voisins", explique-t-elle.

Accueil très mitigé

La mairie avait pourtant un projet ambitieux en bâtissant une maison de retraite qui pourrait accueillir 16 résidents et créer six emplois, dans le parc communal. Lundi, le projet a été présenté lors d'une réunion publique raconte la République des Pyrénées, mais a reçu un accueil très mitigé. Beaucoup ont protesté contre l'emplacement.

Le maire de la commune, Jean Naulé, a expliqué que quatre autres terrains avaient été envisagés mais qu'ils étaient privés. Or, la société "Âges et Vies", ne traite pas avec les privés. Seule solution restante : le parc communal. Une route et un parking doivent aussi être aménagés.

Bâtiments trop proches

Malgré ces explications, les riverains ne décolèrent pas. Séverine qui habite elle aussi près du parc, estime que "c'est trop proche des habitations. Quand on est à la campagne, avoir un bâtiment si proche, je trouve ça un peu nul". Même constat chez Floriane, jeune maman qui vient d'acheter la maison voisine avec son compagnon.

"Si on nous avait dit qu'un bâtiment se construirait ici, on n'aurait peut-être pas acheté, parce qu'on a aussi acheté pour le parc. En plus, notre maison peut perdre de la valeur si on souhaite la vendre". Elle regrette aussi que ses enfants ne puissent plus jouer à proximité si un parking se construit. Le maire a assuré qu'une nouvelle réunion se tiendrait prochainement pour statuer sur la situation.