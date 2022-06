À Mauléon, intégration en entreprise réussie pour sept réfugiées ukrainiennes

Fuyant la guerre en Ukraine, réfugiées à Tardets en Soule où le village, sous l'impulsion de la maire Maïté Pitrau, a développé une tradition d'accueil des réfugiés, sept Ukrainiennes ont trouvé du travail à quelques kilomètres de là, du côté de Mauléon, au sein de l'entreprise Spi Aéro. Une rencontre fortuite pour Pierre Pourillou, directeur de Spi Aéro. "Nous sommes en manque de personnel, comme de nombreuses entreprises. Une fois que ces réfugiées et leurs familles ont pu être mises à l'abri, il nous a semblé tout naturel de leur proposer ces emplois. C'était une solution qui semblait convenir à tout le monde, compte tenu des situations respectives."

Des situations respectives radicalement opposées, qui ont trouvé un point de convergence : d'un côté, les réfugiées ukrainiennes ont besoin de travail afin de pouvoir vivre avec leurs familles, alors que de l'autre, comme de nombreuses entreprises, Spi Aéro fait face à une pénurie de main d'œuvre.

Premier obstacle, la barrière de la langue. Marina, Irina, Natacha et consort ne parlent ni anglais ni français. Et comme aucun employé de Spi Aéro ne parle russe ou ukrainien, il a bien fallu s'adapter en utilisant Google Traduction, le traducteur instantané du moteur de recherche. "On se demande même si ça sert encore d'apprendre des langues étrangères à l'école quand on voit son efficacité" s'amuse Pierre Pourillou. Outil qui s'est avéré essentiel pour les former : "chez elles, elles étaient comptables, ou travaillaient dans la logistique. Rien à voir avec la fabrication de pièces aéronautiques", se souvient Céline, qui les a formées sur leurs postes.

Google Traduction a tout de même quelques limites. "Pour le travail c'est très bien, mais quand on veut avoir de vraies conversations, c'est très limité reconnaît Hervé, employé de Spi Aéro. Il y a des erreurs de traduction, ça limite la compréhension et la discussion." Malgré tout, Français et Ukrainiennes parviennent à échanger et à partager des moment ensemble, pendant les pauses ou les repas.

"Comme n'importe quel autre employé"

À Spi Aéro, les réfugiées sont traitées comme n'importe quel autre employé. "Nous ne sommes pas là pour faire du social, concède Pierre Pourillou. Jamais nous nous risquerons à leur parler de leurs situations personnelles, ce n'est pas le but de l'entreprise." Les Ukrainiennes sont employées en intérim, payées au SMIC, "comme n'importe quel autre employé, sans qu'aucune aide ne soit accordée ni à l'entreprise ni à elles" insiste Pierre Pourillou. Autre élément qui aide à leur intégration : s'être installé à Tardets. Elles y croisent souvent des collègues, qui ont leurs enfants dans les mêmes écoles par exemple. "Elles m'ont même invité à boire le café" se rappelle Céline.

Une situation dans laquelle pour l'instant tout le monde trouve son compte, mais dont la pérennité dépend évidemment de l'évolution de la situation en Ukraine.