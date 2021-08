À Mayenne, une dernière terrasse avant le pass sanitaire

"C'est le dernier restaurant, un peu comme le dernier pub avant la fin du monde !" Derrière ce trait d'humour, Marie-Pierre a le cœur gros. C'est son dernier repas familial au restaurant pour un bon bout de temps. Attablée à la terrasse de la Taverne Karlsbrau, place Georges Clémenceau, à Mayenne, elle compte bien profiter de ce déjeuner. Le pass sanitaire, pour elle, c'est niet : "encore _à l'intérieur, je peux comprendre, mais en terrasse, je n'imaginais pas devoir le montrer_", lâche-t-elle.

Refus du pass sanitaire

Avec son conjoint Eric, ils ne souhaitent pas se faire vacciner ni faire de tests PCR, question "de liberté" à leur yeux. Pour les grandes tablées avec les grands-parents, les seuls à être déjà totalement vaccinés, il faudra désormais s'organiser autrement. "C'est toujours agréable de se réunir entre nous, mais _on sera obligés de rester à la maison_", lance Eric.

"Ce genre d'événements se fera à domicile, confirme son fils, Pierre-Elie, puisque tout le monde ne sera pas vacciné." Lui a tout de même reçu une première dose, il doit patienter encore quelques jours avant la deuxième. De quoi l'agacer : "ce que je trouve dommage, c'est que _ces mesures sont faites dans la précipitation_. J'ai fait ma première injection avant les annonces d'Emmanuel Macron, mais je ne pourrai pas profiter des restaurants tout de suite." À la table voisine, Michel attaque son burger-frites sans penser à la suite. "On verra bien, je trouverais d'autres alternatives, lance-t-il. Je pense que tous les restaurants ne seront pas aussi stricts avec le pass sanitaire."

Le gérant dans le flou

Julien Le Bossé, gérant de la Taverne Karlsbrau, l'appliquera bien dès ce lundi dans son établissements. Si d'autres ont choisi de fermer pour deux ou trois semaines, afin d'avoir plus de recul sur la mise en place de la mesure, pas question pour lui de fermer. "On va contrôler, faire en sorte que toute l'équipe ait l'application pour scanner les pass, indique-t-il. _La première semaine va être compliquée mais on va s'adapter_. On n'a pas le choix !"

Pour l'heure, il n'est pas trop inquiet de l'impact du pass sanitaire sur les clients. "J'en ai quelques uns qui ne viendront plus pour l'instant, mais je pense que beaucoup sont vaccinés, explique-t-il. Au mois d'août, on aura toujours du monde, c'est beaucoup de passage de touristes. Je crains plus _la rentrée de septembre, je pense que là, on aura une baisse_."