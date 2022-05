À Mayenne, la fermeture prochaine du restaurant emblématique La Carotte

À Mayenne, le bar-restaurant La Carotte va fermer ses portes d'ici quelques semaines, révèle France Bleu Mayenne. La fréquentation de cet établissement, devenu une institution, est en baisse. Pourtant, sa cuisine avec des produits locaux et bio ainsi que les soirées-concert ont fait le succès de La Carotte.

Sa fondatrice, Ingrid Strebinger a pris cette décision à contre-cœur : "le constat est là, le modèle économique de La Carotte n'est plus viable dans le contexte actuel à Mayenne. Du coup, je fais le choix d'arrêter cette activité avec beaucoup de tristesse pour moi et pour les gens qui viennent à La Carotte. Tout ceux qui viennent encore sont conquis, sont ravis mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, je n'y arrive plus, je ne veux plus m'endetter. Je préfère arrêter avant de me surendetter. Je m'éteins tout doucement dans ma cuisine et je n'ai pas envie de ne plus avoir envie donc je préfère arrêter tant que j'ai encore envie."

C'était une très belle aventure, même si je le vis comme un échec

La mère de famille qui n'avait jamais fait de restauration avant cette aventure de La Carotte est fière de ce qu'elle a réalisé : "oui, c'était une belle aventure (pleurs). je suis très triste que cela s'arrête parce que se sont six années de ma vie. J'y ai cru, j'y ai mis de la musique parce que ça me tient à cœur. J'avais envie de changer les choses. J'avais envie de faire vivre un territoire à travers des producteurs bios et locaux. J'ai tout construit avec mes mains, de la récup', j'ai tout donné. Je me suis mise 'toute nue' dans ma cuisine tous les jours pour les gens en leur donnant tout l'amour que j'avais à donner. J'ai eu beaucoup de reconnaissance de la part de mes clients. Du coup, oui c'est triste de se dire que c'est terminé. Ça marchait avant et ça ne marche plus. J'arrête d'essayer de savoir pourquoi mais c'était une très très belle aventure même si je le vis encore comme un échec aujourd'hui."

Ingrid Strebinger (à gauche) et Aurore, son employée, vont bientôt mettre fin à l'aventure de La Carotte. © Radio France - Gildas Menguy

Ingrid Strebinger ne sait pas encore ce qu'elle fera une fois l'aventure de La Carotte terminée. Aucune date précise n'est pour l'instant fixée concernant la fermeture définitive du bar-restaurant.