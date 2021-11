À Mayenne, le cimetière de l'ancien hôpital psychiatrique tombe dans l'oubli

Dans le petit cimetière, caché derrière les parkings de l'actuel hôpital, la plupart des pierres tombales n'ont ni nom ni date et rares sont les tombes. Ici, les cercueils sont à même la terre et les croix sont abîmées par le temps et la pluie.

"Ca me rappelle les cimetières militaires de la Marne ou de la Normandie", murmure Xavier Lesegretain. L'actuel directeur adjoint de l'hôpital de Mayenne est membre de l'association Patrimoine de l'hôpital de Mayenne. "C'est une catégorie de gens oubliés, sans marques différentes, rien n'individualise les tombes."

Avec l'association, il cherche à rendre hommage à ces gens, enterrés sans famille et sans personne pour entretenir leurs tombes. "Il y a quelques numéros sur les tombes, mais c'est un gros travail à mener pour les identifier", ajoute le directeur adjoint. L'association Patrimoine de l'hôpital de Mayenne cherche à lever des fonds pour entreprendre un travail de mémoire qui prend du temps, en raison du peu de ressources historiques dont elle dispose. "On voudrait savoir qui est enterré et remplacer les croix si nécessaire. Mais le dernier registre de l'ancien hôpital psychiatrique remonte à 1937", précise Xavier Lesegretain.