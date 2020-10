A Mayenne, une remise à niveau pour redonner confiance aux seniors au volant

A Mayenne, l'association "Les Possibles" a organisé ce 20 octobre, un atelier de remise à niveau pour les seniors qui conduisent. Le code de la route, la conduite en elle-même... tout est revu pour leur permettre d'être le plus en sécurité possible.

Conduire, rester autonome le plus longtemps possible, c'est l'objectif des ateliers "Bien vieillir au volant" organisés à Mayenne par l'association "Les Possibles". Il y en avait un ce 20 octobre, c'est une vraie remise à niveau pour redonner confiance aux seniors mayennais.

Tout le monde a sa grille de questions, son stylo, c'est vraiment comme s'ils repassaient le code. Ce n'est pas évident, le code de la route remonte pour Michèle.

De nouveaux panneaux, de nouveaux aménagements

"Je l'ai passé en 1978 donc ça fait pas mal d'années. Beaucoup de choses ont changé entre temps : les ronds-points, les giratoires, et les quatre voies n'existaient pas", explique cette septuagénaire.

Avec tous ces nouveaux aménagements, et surtout avec l'âge, Léontine, 89 ans essaie d'être encore plus prudente. "Je ne fais pas des grands circuits, je conduis beaucoup plus en ville maintenant. Je me sens encore bien mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve", reconnait-elle.

Un temps de réaction plus long chez les seniors

Pour le moniteur d'auto-école Yildiz Hussein, les seniors n'ont pas toujours conscience de représenter un danger sur la route. "Une personne qui a plus de 65 ans va avoir un temps de réaction de trois secondes en moyenne. Il faut savoir que c'est une seconde pour une personne "normale"", estime le jeune homme.

L'exercice de conduite permet justement de vérifier tous les réflexes. Yildiz Hussein a mis en place un parcours dans le centre-ville de Mayenne et aussi, sur des routes à plus grande vitesse.

L'association "Les Possibles" a lancé les premiers ateliers fin 2019 et elle compte organiser une nouvelle séance en décembre prochain.